La lucha histórica ha permitido que el 52 % del Parlamento ya sea femenino

“Siempre me interesó mucho el mundo de la política, en la universidad ya me impliqué mucho, formando parte de las juntas del claustro”, explica Noa Díaz, diputada del PSdeG que, aunque lleva militando en el partido desde los 90, no fue hasta la entrada de Gonzalo Caballero cuando se implicó activamente, como secretaria xeral de cultura, concejala durante 14 meses en el ayuntamiento de Santiago y, ahora, como diputada después de las últimas elecciones autonómicas. Consciente de que “los logros en política no son nunca individuales, sino colectivos”, lo que le encantaría en estos momentos es que “saliese adelante el proyecto de ley que presentamos para conseguir la participación equilibrada de las mujeres en todos los órganos de decisión, no solo de la Xunta, sino en todos”. A la espera de ver qué dicen los demás grupos, se muestra orgullosa de lo conseguido también en este ámbito en el último Debate del Estado de la Autonomía de cara a conseguir un estatuto para la mujer rural gallega. En lo personal, se considera afortunada, porque nunca tuvo ningún problema por ser mujer dentro del partido –”lo que no quiere decir que no los haya en política”–. Madre de dos hijas, en su casa existe la corresponsabilidad entre ella y su pareja. Y desearía que esto fuese también una realidad en todas las esferas para todas las mujeres. “Primero hay que conseguir la corresponsabilidad, con horarios compatibles, si hombres y mujeres son iguales lo deben ser también en los cuidados, y, a partir de ahí, podría hablarse de conciliación”, indica. Sus valores parten de su padre, Ceferino Díaz, político gallego que “me enseñó feminismo”: “Para él sería totalmente normal ver a sus hijas en un cargo importante”.