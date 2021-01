Más de dos millones para la hostelería compostelana

Santiago. El primer plan de rescate puesto en marcha por la Xunta ha dejado ya dos millones y medio de euros en la hostelería de Compostela. En concreto, en la ciudad de Santiago se repartieron 1.249 ayudas entre los hosteleros, que sumaron 2.589.300 €. Por detrás de la capital gallega, es Ames el que más prestaciones suma: un total de 275 por valor de 498.225 €.

A tenor de estos datos, el delegado territorial de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, recordó que esta misma semana el presidente de la Xunta anunció el segundo plan de rescate para autónomos, microempresas y hostaleros que contará como mínimo con 50 millones de euros. “Sumarase aos 86,2 millóns de euros do primeiro, do que a maior parte xa está pagado”, recalcó.

Asimismo, Trenor insistió en que “a Xunta vai a seguir poñendo os cartos necesarios asumindo a nosa responsabilidade porque non podemos condicionar as nosas axudas a que outras administracións tamén respondan ás solicitudes do sector”. Pese a todo, la asociación Hostelería Compostela lleva semanas denunciando que las prestaciones son insuficientes, que llegaron tarde y que excluyen a muchos de los afectados. A. Oca