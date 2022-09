Rafa Nadal recibe de manos del Rey, el Galardón Camino Real por su trayectoria

El Rey Felipe VI ha hecho entrega al tenista Rafa Nadal del V Galardón Camino Real, “un reconocimiento muy particular y de gran significado para España”, que el balear consigue por “su impecable e intachable actitud no solo en el ámbito deportivo” y que le convierte en “un nuevo eslabón de la excelente cadena de españoles” que contribuye a “potenciar y difundir la mejor imagen” del país en América del Norte.

“Este V Galardón Camino Real, otorgado por la Universidad de Alcalá a través de su Instituto Universitario de Investigación ‘Benjamin Franklin’, distingue a un mallorquín y español universal, a quien, por su impecable e intachable actitud, es un ejemplo y, sin ninguna duda, no solo en el ámbito deportivo”, aseguró el monarca durante su discurso en el acto, celebrado en el Paraninfo de la universidad, en Alcalá de Henares.

Felipe VI explicó que se trata de “un reconocimiento muy particular y de gran significado para España” y para el lugar del país “en la historia”. “Pero no es frecuente poderle entregar este o cualquier otro premio a alguien tan extraordinario como don Rafael Nadal Parera. Aunque, por fortuna, yo pude hacerlo en alguna otra ocasión, y, por supuesto, espero que esta no sea la última”, afirmó el rey.

Explicó además que “con este reconocimiento”, Nadal “se convierte en un nuevo eslabón de una excelente cadena de españoles que, por su labor admirable y sobresaliente en distintos ámbitos de la sociedad, contribuyen a potenciar y difundir la mejor imagen de España en los países de América del Norte”.

“Es un deportista y una persona muy excepcional, que siempre ha representado, y sigue haciéndolo, con mucho orgullo a España. Su espíritu de victoria y superación, incluso en los momentos en los que parece que todo está perdido, han movilizado a muchísimas personas en sus partidos. Tuve la ocasión o la suerte de poder verlo in situ no hace mucho en la última final de Roland Garros y quiero recuperar algo que le dije entonces, es verdaderamente una maravilla verle competir y disfrutar con ello”, reconoció Felipe VI.

El rey puso en valor “la importancia del deporte y de los valores que transmite”, por lo que destaca todavía más la labor que hace Rafa Nadal “a través de su Fundación” con sus proyectos para niños y adolescentes. “De Rafa se han dicho muchas cosas, todas formidables, y he de reconocer que es muy complicado no caer en la repetición, pero creo también necesario y oportuno insistir en las felicitaciones y en el reconocimiento de un deportista estelar que se mantiene humilde y sencillo, pero con ambición de seguir trabajando por mejorar”, comentó.

Felipe VI apuntó que “llegar donde él está, mantenerse ahí arriba tantos años, asombrando y rompiendo récords y seguir luchando, incluso contra él mismo, es de una exigencia tal que es fácil que no seamos plenamente conscientes de lo que supone”. “Su firmeza y determinación hacen vibrar a millones de compatriotas, pero también a una infinidad de seguidores de otros países que lo apoyan y animan donde quiera que compita”, agregó.

El galardón fue una escultura de Carlos Ciriza que “promueve y potencia la amistad entre España y las naciones norteamericanas”. “Escultura con la que se rinde homenaje a los Caminos Reales que recorrían Norteamérica y que unían los territorios españoles al nuevo mundo”, explicó. “Felicidades, querido Rafa, por el merecidísimo galardón que hoy recibes”, añadió.

“Uno de ellos, el Camino Real de California, de casi mil kilómetros y que conectaba todas las Misiones españolas de la Alta California. La primera de estas Misiones en lo que hoy es territorio estadounidense fue fundada por el franciscano Junípero Serra en 1796, otro ilustre mallorquín, pero en este caso de Petra, no de Manacor. Tras esta primera, se llegaron a establecer otras 20 a lo largo del Camino Real, desde la actual San Diego hasta la misión San Francisco Solano en Sonoma, al norte de la Bahía de San Francisco”, profundizó Felipe VI.

El monarca utilizó a Fray Junípero como “uno de los muchos ejemplos de la extensa presencia española en la región californiana”. “Nombres como los de Juan Rodríguez Cabrillo, Sebastián Vizcaíno, Juan Bautista de Anza, Gaspar de Portolá Rovira o Felipe de Neve aparecen escritos, por méritos propios, en la historia de España y de los Estados Unidos”, afirmó.

“Al igual que ellos en sus respectivas épocas y en las más diversas facetas, muchos españoles siguen logrando hoy hitos, superando metas y recibiendo la admiración de ciudadanos de México, Estados Unidos y Canadá. Por eso nos alegra tanto que la Universidad de Alcalá reconozca con el Galardón Camino Real a aquellos hombres y mujeres que continúan llevando con orgullo el nombre de España por los territorios de América del Norte”, explicó.