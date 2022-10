Rueda garante aos galegos do exterior que teñen as portas de Galicia abertas para retornar e emprender na terra das súas orixes

Buenos Aires (A Arxentina), 15 de outubro de 2022.- O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, garantiu aos galegos do exterior que teñen as portas abertas para retornar e emprender na terra das súas orixes, unha oferta que reiterou nun encontro coas directivas das entidades galegas na Arxentina coas que compartiu velada na súa viaxe oficial a Suramérica.

Alfonso Rueda recalcou que a Arxentina “é o país do mundo con máis galegos”, xa que residen alí unhas 180.000 persoas con raíces na Comunidade. Por iso, indicou que entendía a cidade de Buenos Aires “como unha continuidade de Galicia”, tendo en conta os 41 centros galegos dedicados á difusión cultural na Arxentina.

O presidente da Xunta reencontrouse coas entidades galegas na Arxentina nun acto celebrado na sede da Asociación Benéfica Cultural del Partido de Corcubión, onde chegou con dúas mensaxes dos galegos: unha de “agarimo” polo labor que fixeron no desenvolvemento de Galicia, e outra de “apoio” en relación ás iniciativas postas en marcha polo Goberno galego para axudar ás familias da emigración en todo o que precisen.

Nese sentido, animou a emprender o retorno a todos aqueles que desexen construír unha nova experiencia vital na terra das súas raíces facendo uso das oportunidades habilitadas polo Goberno galego, ben para formarse -coas bolsas Beme para estudar un mestrado ou as Bolsas Mocidade FP-, para emprender -con incentivos para a apertura dun negocio- ou para asentarse -con axudas mesmo para abonar un alugueiro-.

Alfonso Rueda agradeceu o labor dos colectivos que perante décadas miraron polo futuro da terra da que partiron e que agora tamén coidan das familias procedentes de Galicia que máis o precisan na Arxentina, cunha mención especial á entidade anfitrioa, a Asociación Benéfica Cultural Partido del Corcubión, presidida por Carlos Ameijeiras, que cumpriu cen anos de actividade no mes de agosto.

O Xacobeo na Arxentina

Na súa estadía en Buenos Aires, Rueda tamén asistiu á inauguración da exposición Iacobus gaudet. Los Caminos de Santiago en Galicia, e ao inicio das actividades da Semana do Camiño en Buenos Aires.

A mostra consta de 46 fotografías, carteis e un audiovisual do fotógrafo Manuel Valcárcel, e polo que respecta á semana de actividades co Camiño como eixo, consta dun ciclo de cine a conversas sobre o fenómeno do Xacobeo.

Ambas as dúas iniciativas encádranse nos actos de difusión do Camiño de Santiago para dar a coñecer o carácter acolledor do galego e o espírito universal do Xacobeo coincidindo coa celebración do primeiro Ano Santo dos tres que se van celebrar nun decenio.