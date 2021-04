Teresa Portela se convertirá en Tokio en la española con más participaciones en Juegos Olímpicos

Teresa Portela acaba de hacer historia. La palista de Cangas se ha impuesto en el selectivo nacional celebrado esta mañana en Verducido para adjudicarse la plaza olímpica a bordo del K1 200 metros. Portela se convertirá en Tokio en la deportista española que participa en más ediciones olímpicas, seis.

Era cuestión de un mero trámite, pero había que ganárselo sobre el agua. Aunque partía como la favorita indiscutible un mal día puede jugarle una mala pasada a cualquiera, y más después de más de un año sin haber competido. Pero no falló. Teresa Portela cumplió los pronósticos, se impuso con el mejor tiempo en las semifinales y en la final, y certifica con ello su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, que se celebrarán del 23 de julio al 8 de agosto.

Teresa Portela ya había conseguido la plaza olímpica para España, con su medalla de bronce en el Campeonato del Mundo de Szeged 2019. Lo único que quedaba por cerrar era el nombre de la ocupante del K1 200, que como no podía ser de otro modo, será el de la palista canguesa.

A Tokio Teresa llegará después de haber pasado por Sídney 2000, Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016. La ganadora de quince medallas en Mundiales y diecisiete en Europeos acumula cinco diplomas olímpicos, con el cuarto puesto en Londres como mejor resultado. A Japón llegará con 39 años, como madre y demostrando que veintiún años después de su bautizo olímpico no ha perdido un ápice de competitividad.

La superioridad de Portela fue manifiesta en todo el proceso selectivo, que se compuso de la semifinal y la final. Teresa venció en la final (42,292 segundos), seguida de la asturiana Sara Ouzande (42,629), la castellano-leonesa Mirella Vázquez (43,972), la gallega Lara Feijoo (44,172), la madrileña Elisa Zapata (44,386) y la extremeña Teresa Tirado (45,882).

En su última competición internacional, el Mundial de Szeged 2019, la palista canguesa demostró que la longevidad de su carrera no está reñida con la posibilidad de triunfar. El bronce mundialista le da licencia para aspirar a estar entre las mejores en Tokio, con la incógnita, eso sí, de cómo afectará la inactividad competitiva tanto a ella como a las principales rivales, a consecuencia del coronavirus.

UN SUEÑO HECHO REALIDAD. “Estoy muy contenta de haber ganado el selectivo, que me da la plaza para poder participar en los Juegos de Tokio. Es un día muy especial para mí. Una vez que conseguí la plaza en el Mundial de 2019 sabía que podía soñar con participar en los sextos Juegos Olímpicos y hoy es una realidad”, manifestó Teresa Portela nada más conseguir su billete a Tokio, en declaraciones servidas por la Real Federación Española de Piragüismo (RFEP).

Teresa Portela también quiso tener unas palabras para agradecer todo el apoyo recibido, tanto antes del selectivo como una vez certificada su plaza en el K1 200. “Me siento muy agradecida por todas estas muestras de cariño que me están llegando”, aseguró, al tiempo que ya dirige su mirada al gran reto que le espera. “Toca pensar en Tokio, porque no queda nada”, agregó.

Cuando compita en la pista salada de Tokio se habrán cumplido veintiún años de su debut olímpico en Sídney. Como comentaba en una entrevista en estas páginas, seguir siendo la misma es una de las claves: “Siempre me cuidaba, ya desde jovencita. Yo siempre fui de entrenar y de una vida tranquilita. Me gusta descansar y dormir. No tuve que cambiar en ese sentido”.