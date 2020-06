250 personalidades piden unha recuperación verde

conciencación. Preto de 250 personalidades e representantes da política, a sociedade civil, empresas, entidades financeiras e institucións de todo tipo subscribiron un manifesto no que piden á Comisión para a Reconstrución Económica e Social tras a crise do coronavirus en España creada no Congreso dos Deputados que a recuperación sexa “verde” e baseada en criterios de sustentabilidade.

Os asinantes piden ás institucións que as políticas de estímulo para paliar os efectos da covid-19 sexan efectivas desde o punto de vista económico e social pero aliñadas coas políticas de sustentabilidade e co Pacto Verde Europeo.

Así, esixen que o paquete de estímulos se base na sustentabilidade e estea apoiado no coñecemento científico e nas mellores prácticas, que permita avanzar cara a unha sociedade máis prospera, sostible, saudable, xusta e resiliente.

Entre os asinantes destacan a presidenta do Banco Santander, Ana Botín, o presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, o presidente de Inditex, Pablo Isla do mundo empresarial e Ana Pastor (PP), Pablo Echenique (Podemos) ou Íñigo Errejón (Más País) do ámbito político, nunha lista ampla e moi variada. ECG