A covid cébase cos barrios populares

Durante o inicio da pandemia do coronavirus convertiuse nun cliché para o común dos gobernantes aquilo de que “o coronavirus non distingue entre clases sociais ou territorios”, se cadra coa única intención de manter alerta e previdos ao conxunto da cidadanía con independencia do seu lugar de residencia e da súa realidade material.

Non obstante, a realidade da pandemia –desgraciadamente– botou por terra esta afirmación. O pasado mércores, a raíz da situación epidemiolóxica da área sanitaria da Coruña, o presidente da Xunta en funcións, Alberto Núñez Feijóo, fixo público un listado dos barrios nos que a maior incidencia coronavírica causaba preocupación no seo do departamento de Sanidade.

Agra do Orzán, Os Mallos, Sagrada Familia e Ventorrillo formaban este desgraciado catálogo na cidade herculina. Todos eles cunha realidade substancialmente común, a de ser as zonas de rentas máis baixas do conxunto da cidade herculina, con grandes concentracións de poboación e sumamente castigadas polo desemprego e a emigración durante a crise económica de 2008.

Non son os casos destes barrios da cidade da Coruña unha excepción. Na capital do Estado, Madrid, os barrios máis afectados polo coronavirus son tamén populares na súa totalidade: Usera, Puente de Vallecas e Carabanchel. Mentres que nos Estados Unidos son os colectivos raciais de afroamericanos e hispanos os que sufriron con maior intensidade a dureza da pandemia. Colectivos que residen nos barrios socioeconomicamente máis desfavorables.

O epidemiólogo e catedrático emérito de Medicina Preventiva e Saúde Pública na USC, Juan Gestal, teno claro: “Esta enfermedad, como sucede con muchas otras, afecta más a las personas con menos recursos económicos porque a estos colectivos les es más difícil cumplir las normas de prevención al no reunir sus viviendas condiciones; no poder confinarse por vivir al día precisando los ingresos diarios para subsistir”.

En definitiva o recoñecido sanitario explica que son as súas precarias condicións materiais e económicas as que provocan que se “protejan menos”. Cómpre lembrar que durante o confinamento, sen ir máis lonxe, foi no barrio da Agra do Orzán onde máis denuncias se produciron por incumplir as normas sanitarias. Un feito explicado perfectamente pola afirmación de Gestal.

A comparecencia de Feijóo do mércores preocupou á alcaldesa, Inés Rey, que demandaba onte que “non se estigmatizase a ningún dos barrios”. Non obstante, Gestal cre “importante que se saque a la luz”. Pois considera que “la pandemia está afectando gravemente la economía provocando un rápido empobrecimiento de determinados colectivos de la población que precisarán cada vez más ayudas y protección”.