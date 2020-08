A OMS avanza que esta semana chegarase aos vinte millóns de casos

Madrid. O director xeral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus avanzou onte que esta semana chegarase aos 20 millóns de casos rexistrados e ás 750.000 mortes provocadas pola covid-19 en todo o mundo.

Tedros insistiu, durante a súa comparecencia, en que medidas “fortes e precisas”, como a obrigatoriedade da máscara ou os confinamentos selectivos, son “clave” para previr calquer rexurdimento do covid-19 e permitir que as sociedades “se reabran dunha forma segura”.

O máximo responsable da Organización Mundial da Saúde explicou que as cadeas de transmisión foron cortadas en moitos países “grazas á combinación da rápida identificación dos casos, o rastrexo exhaustivo dos contactos, a atención clínica adoitada aos pacientes, o distanciamento social, o uso de máscara, a limpeza periódica das mans e os tusidos alonxados dos demais”. Unhas medidas que continúan sendo necesarias neste momento para conseguir o obxectivo, que non é outro que “suprimir, suprimir e suprimir o virus”, sentenciou Tedros.

Neste senso, Tedros instou a “acelerar aínda máis o traballo para desenvolver rapidamente e distribuír equitativamente as ferramentas adicionais para deter esta pandemia”. Desta forma, animou a apoiar a súa iniciativa, o Acelerador ACT, que apoia o desenvolvemento de vacinas que se atopan xa en ensaios de fase 2/3.

EN AIRE A UTILIDADE DE ESTUDAR AS AUGAS RESIDUAIS. A OMS publicou onte un informe no que conclúe que “todavía non hai probas suficientes” para recomendar a análise das augas residuais en busca da presenza do virus da covid-19.

Son varios os lugares nos que se ten detectado fragmentos non infecciosos de ARN do SARS CoV-2 en augas residuais como Milán, Murcia ou París, entre outros. Non obstante, a OMS lamenta que estos estudios foran realizados en entornos de altos recursos, xa que se precisan enfoques “que poidan aplicarse en entornos de baixos recursos onde a conexión a alcantarilla é inexsitente”.

De modo que a súa idoneidade para os fins de vixiancia da covid-19 debe ser avaliada, á par que lembran que este tipo de análises teñen “un largo historial” de uso en saúde pública como foi o caso do virus da polio. ecg