A Pastoriza, un concello concienciado e con medidas para superar esta crise

A Pastoriza. No concello lucense da Pastoriza, o seu alcalde, Primitivo Iglesias Sierra, e o seu equipo de goberno están levando a cabo as medidas necesarias para que os seus veciños poidan superar, sanitaria e economicamente, a situación derivada da COVID-19.

Que incidencia está tendo a COVID-19 na Pastoriza?

Se temos que poñer un adxectivo sería moderada. Houbo algún casos, pero a incidencia non é moi marcada. Houbo e segue habendo algúns casos.

Que medidas están a tomar?

Dende o primeiro confinamento, estivemos axudando en todo o que estivo na nosa man. Temos unha Residencia de Anciáns na que, a pesar de ser privada, facíamos unha desinfección externa, así como polas rúas e polos edificios públicos. Ademais, facemos un control de limpeza para manter e evitar que a pandemia se extenda.

Do mesmo xeito, entregamos unha máscara por cada cidadán e temos máis para entregar cando alguén a precise.

Que liñas de axudas teñen marcha para os máis afectados?

Vámolo a fallar estes días e disporemos dunha cantidade para os establecementos que tiveron que pechar forzosamente. Reservamos unha cantidade do presuposto e vámolo repartir entre eles, ademais do material que lle entregamos como as máscaras ou as alfombras desinfectantes.

E despois hai outra liña de axudas, para o transporte escolar e os libros do colexio.

Dada a situación que estamos a vivir, ve a poboación do seu municipio concienciada?

Agora si que vexo a todos os veciños concienciados, todos eles con máscara e concienciada da situación que estamos a vivir, porque se non lles afectou a eles si que a algún coñecido ou veciño, porque aquí coñecémonos todos.

E observa unha predisposición a poñerse a vacina?

Creo que si. Coas persoas coas que falo, estamos todos agardando para que nos dean vez para poñela. Hai opinións, pero en xeral, creo que están todos concienciados para poñer a vacina. brais fdez.