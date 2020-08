A presión asistencial é aínda “moderada” en Galicia a pesares da repunta da covid

As cifras que a segunda vaga epidémica está a deixar en Galicia dende a pasada semana preocupan á sociedade galega que observa como a comunidade rexistra por quinto día consecutivo máis de 200 positivos diarios e a cifra de casos activos roza xa os 2.500.

O presidente da Xunta en funcións, Alberto Núñez Feijóo, recoñeceu onte neste senso “unha preocupación moi intensa pola situación epidemiolóxica da comunidade”. Non obstante, destacou que “a presión asistencial é moderada, non moi preocupante”, e neste senso reside a gran diferencia desta segunda vaga epidémica con respecto aos meses máis duros da pandemia baixo o estado de alarma. Pois tal e como explicou Feijóo, nestes momentos a sanidade pública en Galicia conta “cun 93% menos de persoas hospitalizadas agora que durante a pandemia”.

A pesares disto, é importante destacar que o gran avance no número tanto de positivos diarios como de casos activos rexistrouse durante a pasada semana onde as cifran amosan un incremento de 1.408 infeccións, o que supón o 57% dos casos activos existentes na comunidade.

Durante a xornada do luns detectáronse en Galicia 214 positivos elevando a cifra de casos activos ata os 2.452, segundo os datos que deu a coñecer o departamento de Sanidade.

A área da Coruña-Cee mantense como a máis afectada con 1.236 casos, o que supón un incremento durante as últimas 24 horas de 29. O que supón unha ralentización no incremento de casos. A pesares disto a Xunta mantén as restricións xa existentes nesta área sanitaria.

Fontes de varios dos concellos pertencentes á área resumiron a situación para Europa Press como de “sin novedades”. No encontro que mantiveron coa Administración autonómica, planteouse aos concellos novas medidas como a posibilidade de que as praias se pechen a partires da medianoite. Unha proposta ante a que os concellos demandaron que se publicase a orde dende Sanidade ao entender que tería que estar refrendado no DOG, tal e como explicaron as mesmas fontes municipais.

Co fin de manter a raia, unha situación que a Xunta catalogou de transmisión comunitaria nesta área, fontes sanitarias confirman que durante o pasado fin de semana se realizaron máis de 2.000 probas PCR no laboratorio de microbioloxía do Chuac, e existen varios cribados en marcha nesta área.

Concretamente no conxunto da comunidade realizáronse nas últimas 24 horas máis de 3.000 PCR elevando a cifra total de probas efectuadas durante a pandemia ata as 305.847. A pesares deste importante aumento dos esforzos na detección de casos que ratificou coas súas verbas Feijóo: “estanse facendo máis probas PCR e estase rastrexando máis que nunca”. Galicia rexistra tras este incremento do control unha media de 113,93 probas por cada 100.000 habitantes, por debaixo todavía da media estatal que se atopa nas 124,2. Unha distancia que se recrude se observamos á comunidade veciña de Asturias que establece unha media de 200,53 probas por cada 100.000 habitantes.

En canto á situación do resto de áreas sanitarias, preocupa o avance no incremento dos casos activos rexistrados en Lugo e Santiago.

A área lucense continúa como dende a pasada semana como a segunda máis afectada na comunidade con 321 casos activos, tras un incremento de 17 máis no día de onte. Alí o número de afectados por un gromo vinculado cun local de copas da cidade de Lugo aumentou a 15, despois de confirmarse dous novos positivos.

Así o confirmaron fontes de Sanidade que, nas últimas horas, sinalaron que o número de persoas contaxiadas relacionadas con ese establecemento estivo crecendo ao longo dos últimos días e continúanse realizando probas.

Na área tamén se mantén activo un gromo cuxo orixe está nun edificio da localidade de Monforte, e que alcanzou xa os 72 casos, tras as últimas PCR realizadas.

Outro dos gromos que maior relevancia cobrou nestes días foi o da residencia do Incio que afecta a máis de 60 persoas e causou tres decesos ata o momento. Non obstante, cabe hoxe destacar que tras as PCR efectuadas por Sanidade aos contactos directos dos positivos do centro non se teñen rexistrado máis casos. Un feito que o alcalde do concello, Héctor Corujo, catalogou de “fantástica noticia”e que o leva a afirmar que a situación do gromo neste momento é “estable dentro da gravidade”.

No conxunto das residencias galegas os casos activos son 87, tras o positivo dunha traballadora da residencia compostelana da Volta do Castro.

Destes, 67 son usuarios –56 da residencia do Incio, 10 da Orpea de Culleredo e un positivo na DomusVi de Lalín– e 19 son traballadores –8 do Incio, 2 de Lalín, 4 en Culleredo e un caso respectivamente nas residencias: Volta do Castro de Compostela, DomusVi de Monforte, Paradela, San Bartolomeu de Xove, a DomusVi de Barra de Miño no concello ourensan de Coles, así como na residencia de discapacitados de As Flores, en Ourense.

As áreas de Ourense (212), Vigo (155), Pontevedra (141) e Ferrol (113) rexistraron tamén un aumento dos seus casos activos durante as últimas horas, non obstante atópanse aínda lonxe das cifras que marca Lugo.

A pesares da “moderada” presión asistencial durante a xornada de onte volveron a aumentar os doentes hospitalizados na comunidade por covid-19, concretamente son seis máis que o pasado domingo. Neste momento son 13 os doentes máis graves que se atopan internados na uci –6 no CHUAC na área sanitaria da Coruña, 3 no CHUOU na área sanitaria de Ourense, 2 no Hospital Lucus Augusti da área lucense e finalmente outros 2 no Hospital de Montecelo na área sanitaria de Pontevedra. Ademais son 70 os doentes que se atopan ingresados en unidades convencionais de hospitalización. De modo que só o 3,39% dos casos activos precisan de atención hospitalaria para facer fronte á covid-19.

Toda esta radiografía reflexa unha situación que tal e como a propia OMS ven advertindo está lonxe de acabar. Ata o propio Feijóo asume xa que a pandemia será o gran reto do seu cuarto mandato.