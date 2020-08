A Xunta convoca axudas á investigación da covid-19

Santiago. Tres millóns de euros. Esta é a dotación que a Xunta outorga a unha nova liña de axudas para proxectos de investigación sobre a covid e o desenvolvemento de fármacos e vacinas eficaces.

Segundo informou onte o Executivo galego nun comunicado, este programa financiará iniciativas que conseguiron unha avaliación positiva na convocatoria do Instituto de Salud Carlos III, pero non obtiveron financiación por parte do organismo público español.

O Diario Oficial de Galicia (DOG) recollía xa onte esta liña de axudas da Axencia Galega de Innovación (Gain). Para ela destiñaranse tamén fondos europeos Feder co obxectivo de mellorar o tratamento da doenza, o diagnóstico clínico, así como contribuír ao deseño, desenvolvemento e implantación de medidas de saúde pública contra a pandemia.

O plazo de presentación de solicitudes está xa aberto e non expirará ata o vindeiro 24 de agosto. Este programa encádrase dentro das medidas impulsadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria para dar resposta á enfermidade a través de solucións innovadoras.

Os beneficiarios destas axudas serán organismos de investigación do Sistema Galego de I+D+i, tanto públicos como privados. Na selección das iniciativas, que se poderán desenvolver ata setembro de 2022, terase en conta a súa excelencia científico-técnica, a súa implementación e o seu impacto. A intensidade da axuda é do 100%, prevendo pagos anticipados de ata a totalidade da axuda en cada anualidade. redacción