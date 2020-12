Advierten del peligro de los test de autodiagnóstico

REUNIONES FAMILIARES. Farmacéuticos gallegos avisan de que los test de autodiagnóstico, que esta semana comenzaron a llegar a los establecimientos de Galicia, no están indicados para “resolver la duda” de si uno tiene el coronavirus, por lo que no dan “vía libre” para las reuniones familiares. Aclaran que lo que permite es conocer si una persona ha desarrollado anticuerpos. El presidente del Colexio Oficial de Farmacéuticos de Ourense Santiago Leyes Vence, explica que estas pruebas tienen su utilidad para hacer cribados pero no son las “adecuadas” para este tipo de objetivo porque pueden “no dar un buen diagnóstico”. “Voy tranquilo con la familia y mis allegados, no. Para eso necesitaríamos una PCR o, si hemos tenido un contacto y pasaron una serie de días, podría tener sentido un test de antígenos”, señala. Las farmacias gallegas recibieron esta semana las primeras unidades, que tendrán un precio de entre 25 y 30 euros, y que deben ser dispensadas con receta médica. En concreto, se trata de pruebas rápidas que se realizan con una gota de sangre obtenida a través de una punción dactilar, procedimiento similar al que se utiliza para medir la glucosa. En 10-15 minutos se obtiene el resultado. ECG