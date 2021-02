Afean la conducta al médico negacionista

REPROCHE. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tachó ayer de “profundamente desafortunadas” y sin respaldo de la comunidad científica internacional las declaraciones del médico Carlos González de la Cuesta, jefe de sección de Alergología del Complejo hospitalario de Ourense, que calificó de “experimento genético” la vacuna contra la COVID. Tras la reunión semanal del Gobierno gallego, Núñez Feijóo dijo “no entender” cómo una persona graduada en Medicina, especialista, con jerarquía, ya que es responsable de un servicio, pueda hacer esas declaraciones.

En cualquier caso recordó que el caso está en manos de Inspección Sanitaria que analiza si estas palabras pueden implicar la apertura de un expediente. En su intervención aseguró que es el tercer caso de estas características que se produce en el sistema sanitario gallego y mostró su confianza en que este tipo de “opiniones personales” no se puedan hacer, ya que están basadas “en datos que no existen”. “La vacuna es la única esperanza para detener el virus, no hay otra. No lo decimos los políticos, sino la comunidad científica internacional”, incidió. redacción