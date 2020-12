Alivio en restaurantes y bares ante una esperada reapertura

Veintisiete días lleva la hostelería cerrada en Santiago al consumo en los locales, con actividad solo para llevar. Algunos de los establecimientos suman otros quince días más ya que el 21 de octubre el DOG anunció la prohibición de consumir en el interior de bares y cafeterías, no así de los restaurantes. Aguantar el tirón ha sido lo que ha hecho un sector hostelero que llegó a salir a las calles hasta en cinco ocasiones en este periodo para reclamar una solución.

Si en algo coinciden la mayor parte de los trabajadores es que la ansiada reapertura es un alivio, pero no la panacea. Todos arrastran pérdidas de peso y ya han reiterado en diferentes ocasiones que las ayudas anunciadas por la Xunta les parecen “irrisorias”. Con todo, el anuncio de ayer les da un respiro. “Estoy contento de que pueda quedarse la gente a comer, es un alivio”, asegura Iván Naveira del restaurante Papaxantares, situado en el Polígono do Tambre.

Él y su madre, Nieves, mantuvieron sin más personal el negocio ofreciendo menús del día para llevar. Eso sí, este joven hostelero afirma que no está del todo contento porque muchos de sus compañeros, en otros concellos, solo pueden abrir hasta las cinco de la tarde. Lo que más dudas le despierta es el toque de queda ya que, pese a cerrar a las once, los clientes deberán abandonar el local con cierto margen. Estas semanas han tenido una clientela fija diaria a la que han repartido los menús que anunciaban cada mañana en sus redes sociales y en el cartel situado delante de su local.

Carmen Marcote cogió las riendas del restaurante Carretas el año pasado tras más de veinte años en la profesión. Para ella lo mejor de la reapertura es que se permita el consumo a personas no convivientes, hasta seis, y que se pueda utilizar la parte de cafetería -algo que se prohibió entre la disposición de octubre y la de principios de noviembre-. Asimismo, Carmen aprovecha para reclamar mejoras en las ayudas ya que “nos esperan meses muy complicados”. Concluye apelando al comportamiento y a la respuesta de la clientela a partir del próximo viernes.

Su situación, igual que la del resto, es de pérdidas constantes. Durante el último periodo en el que pudo permanecer abierta con consumo en el interior, contaba en declaraciones a este periódico que sufría pérdidas de hasta 400 euros diarios. En ese momento, con el turismo a la baja, aforo reducido y sin poder reunirse no convivientes, tener tres mesas a mediodía era todo un éxito. Después, llegó el cierre total.

Álvaro Cuesta arrancó junto a su compañero Román Salceda un proyecto hostelero en plena pandemia sanitaria. El estado de alarma retrasó la apertura hasta el verano y, desde aquella, todo han sido complicaciones. Ayer, tras conocer las nuevas medidas, aseguraba estar muy contento. “Realmente es un alivio porque ha sido un esfuerzo estar solo con entrega a domicilio”, asevera Álvaro. Sobre la hora de cierre, aunque la esperanza era de prolongarla hasta las 00 horas, reconoce que incluso se esperaba tener que cerrar a las 17 h.

DUDAS. En todos, la alegría es contenida y va por barrios según la situación personal. Marina Mangas regenta el bar Caraveliños, en la rúa do Home Santo. “O aforo do 50% é demasiado reducido, con cinco mesas no interior non fago nada. Tes que mover a moita xente para que sexa rentable”, se lamenta. Y explica que muchos de sus clientes no quieren consumir en el interior porque tienen miedo a que haya contagios.

“A mellor axuda que podemos ter é traballar. Pero pedimos que clarifiquen os protocolos porque hai moitas diferencias entre concellos”, reclama el portavoz de Hostelería Compostela, Sergio Fernández. Añade que la viabilidad de los negocios sigue siendo complicado tras lo perdido y reclama que se pueda consumir en las barras.

Un tema aparte es el ocio nocturno, el que más restricciones acumula en esta pandemia. Según las palabras del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, la apertura hasta las 23.00 horas que ahora se aplica a Santiago y otros concellos, es lo máximo a lo que se aspira en este momento. La interpretación a estas palabras es que el ocio nocturno, cerrado desde el 16 de agosto, tiene que seguir esperando. “O ocio nocturno está excluído de moitas das axudas. Non se lle dá unha saída, estano condenando á desaparición”, afirma Fernández.