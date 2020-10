pide “evitar los errores” de marzo

Ana Pontón ha rechazado que se “convierta el problema de Madrid” en el de todas las comunidades y, además de mostrar su empatía con los ciudadanos de esta comunidad y pedir que se priorice la “salud de las personas” frente a “intereses partidistas”, ha pedido “evitar los errores” de la primera ola de coronavirus a principios de año, cuando esta formación reclamó cerrar la comunidad para evitar “centrifugar” los contagios al resto del territorio.

A preguntas de los medios en un desayuno informativo, Pontón ha manifestado su “preocupación” por “cómo se está jugando con la salud de las personas en medio de una pandemia” y ha concluido que el Consejo Interterritorial de Salud de este miércoles confirmó “la incompetencia de los gobiernos de Madrid y central para afrontar la situación tan grave”, “convirtiendo un problema en el de todos”.

Pontón ha acusado a ambos gobiernos, central y autonómico, de ser “incapaces de ponerse de acuerdo para salvar la vida de las personas”. “Lo que estamos viendo es que se están poniendo otro tipo de intereses por encima de la vida de las personas”, ha acusado la líder nacionalista, quien ha tildado de “lamentable que el problema de Madrid se convierta en el de todo el Estado”.

En este escenario, también ha censurado que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y le ha recriminadno que “se ponga a hacer partidismo y del lado del barco a la deriva que es el PP, pilotado por Casado y Ayuso”. Galicia votó en contra de las medidas de restricción, al igual que Madrid y otras comunidades del PP y Cataluña.

Frente a ello, la líder del Bloque ha reclamado, como hizo antes del final del estado de alarma, “protocolos claros” para actuar, tanto para los confinamientos como las desescaladas. “Lo que nos causa estupefacción en este debate, es que un problema de Madrid no se puede convertir en un problema de todo el Estado”, ha aseverado Pontón, quien ha censurado que el mandatario autonómico “se ponga al servicio de la estrategia del Estado”.

“CONSECUENCIAS GRAVÍSIMAS”

Pontón ha advertido de que Madrid se convirtió en una “centrifugadora” en la primera ola de coronavirus y tuvo “consecuencias gravísimas”. Así, ha querido mostrar su “empatía” con las personas que viven en Madrid y, por ello, ha pedido que “no se repitan los errores del pasado y se pongan por delante la vida de las personas y no espectáculos lamentables”.

En este sentido, ha aseverado su “preocupación” por que no haya un “protocolo claro” y que, por ejemplo, “no haya rastreadores, no se blindasen las residencias, no se planificase el inicio de curso y no se reforzase la sanidad”.

“¿Por qué la incapacidad del Gobierno central y madrileño se quiere convertir en el problema de todos y no se atreven a tomar medidas?”, se ha preguntado Pontón, quien ha insistido en que “lo importante es la salud” de las personas que viven en Madrid y “evitar que se retpian los errores de la primera vez”.

Así, la dirigente nacionalista ha pedido “responsabilidad” a los dirigentes políticos, porque “están jugando con la vida de las personas en medio de una pandemia”.

Pontón no ha concretado cuál sería la postura que adoptaría ella en ese consejo interterritorial y ha fijado el debate en que “no se puede convertir” en el “problema de todos” la situación de Madrid. “Y lo que tiene que hacer el Gobierno de Madrid es ser consciente de la situación tan grave”, ha aseverado, rechazando las posturas “partidistas”, que son “absolutamente inconcebibles”.

Además, la líder nacionalista ha rechazado que se actúe con “frivolidad” y ha reclamado que “se ejerzan las competencias con responsabilidad”. También ha llamado la atención acerca de que el tipo de transporte, por ejemplo, de Madrid no es el que hay en otras ciudades que puedan tener poblaciones de más de 100.000 habitantes.

Finalmente, Pontón ha concluido que “no es de recibo que no haya un protocolo claro sobre cómo actuar”. “Lo rpimero es la vida y la salud de las personas. Eso es lo que vamos a apoyar siempre. Tienen que bajarse de las ‘atalayas’ madrileñas”, ha sentenciado.



Pontón avisa a Feijóo de la “deuda” con Santiago y pide un “plan de rescate” turístico y cultural y un polo científico

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, presentó este jueves los compromisos de la formación nacionalista con la capital gallega y, en el desayuno informativo que ha protagonizado junto a los cargos y referentes locales, ha advertido al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de la “deuda” que mantiene con la ciudad.

Por ello, en un desayuno informativo de ámbito local presentado por la concejala Navia Rivas, ha reclamado varias actuaciones en el ámbito económico y social, como un “plan de rescate” del sector turístico y cultural y crear un polo de innovación que pivote en torno a la universidad y a los centros investigadores ya existentes Cimus y Cicus.

Pero la lista de peticiones de la formación nacionalista con la capital gallega también pasa por un compromiso para la construcción de la nueva estación depuradora sin que ello suponga un “sobrecoste” en la factura del agua de los vecinos; una financiación propia que sea acorde con el estatuto de capitalidad de Santiago; y un programa de viviendas sociales, entre otras cuestiones.

“Es evidente que hemos tenido un Gobierno gallego que ignoró Santiago de Compostela y que el Gobierno de Feijóo tiene una deuda con Santiago, desde el punto de vista sanitario, económico y de servicios básicos”, ha manifestado Ana Pontón, quien ha dicho que “no es de recibo” que la capital no cuente con más viviendas sociales, servicios sanitarios adecuados o una financiación acorde a los “gastos derivados de la capitalidad”. Pontón ha sostenido que el Gobierno de Feijóo “tiene una deuda y debe empezar a pagarla de inmediato”.

XACOBEO

Sobre el Xacobeo 21, cuya exenciones fiscales se extenderán al año siguiente, Pontón ha advertido que “no va a ser el ‘maná’” y ha reclamado “atender las necesidades del turismo como cuestión clave para el futuro”. “Porque hay muchos pequeños y medianos comercios que lo están pasando realmente mal en esta situación”, ha advertido Pontón, quien ha reclamado un “plan de rescate del comercio y turismo” con una reorientación de los fondos que se iban a dirigir al Xacobeo.

En la misma línea lo ha solicitado para el sector cultural, que lleva “años sufriendo políticas de asfixia” y que en Compostela “tiene mucho peso”, se usen los fondos de grandes eventos como O Son do Camiño --con casi 3 millones de euros-- y se “redireccionen” a este ámbito.

A largo plazo, ha apostado por crear en la ciudad compostelana un “polo de desarrollo de innovación”, vinculado al campus universitario, con centros de excelencia como el Cimus y el Cicus. “Es una de las líneas del futuro y hay que reorientar la economía gallega. Galicia tiene aquí una oportunidad muy importante”, ha enfatizado.

Ana Pontón ha incidido que “no se puede fiar todo al Xacobeo” y que, si bien es “positivo” mantener los Erte en este sector unos meses más, ha recalcado que “lo importante es hacer trabajo de base” en Santiago y el realizar “un plan de rescate turístico y del comercio” y “medidas estructurales”.

IRIA CARREIRA, DIPUTADA DE “REFERENCIA”

Iria Carreira es la diputada de referencia para los asuntos de la capital gallega en la Cámara autonómica. Médica de profesión, está vinculada al movimiento feminista y de defensa de los derechos Lgtbi, un ámbito en el que el BNG promoverá una ley gallega de identidad de género.

En su intervención, Carreira ha calificado esta etapa actual de “muy ilusionante” y se ha comprometido a aportar la visión sanitaria que tiene desde dentro en su actividad política. Así, ha recordado que “sigue siendo una incógnita” el nuevo centro de salud comprometido en Conxo y una residencia de mayores --que finalmente se anunció para el barrio de O Castiñeiriño--, entre otras cuestiones.

Al Parlamento también llevará un plan retorna para que la juventud que ha salido de Galicia y, en concreto de la comarca compostelana, pueda volver a la comunidad con un plan específico de empleo y para que los jóvenes no se marchen por falta de oportunidades.

En el desayuno informativo también ha tomado la palabra la portavoz municipal, Goretti Sanmartín, quien ha denunciado las “cero plazas” en centros de día y la necesidad de más escuelas infantiles, entre otras demandas.

Sanmartín ha lamentado el “entreguismo” del alcalde compostelano, Xosé Sánchez Bugallo, que “en vez de reclamar cuestiones de equidad con perspectiva global, olvida las demandas históricas que están encima de la mesa”, como un nuevo espacio para las escuelas oficiales de idiomas. Al margen de las cuestiones abordadas, la portavoz nacionalista en el Ayuntamiento compostelano también se ha referido a rural para reclamar actuaciones de saneamiento y abastecimiento, así como acceso a internet.

Otras de las demandas para la capital gallega son más instalaciones deportivas, sobre todo, ante el cierre del Multiusos por la instalación de la nueva cubierta. “El alcalde no transmite ni hace del altavoz necesario de las demandas históricas”, ha reprochado la portavoz local del BNG.



SANTIAGO DE COMPOSTELA. E.P.