Anova analizará os resultados das eleccións do 12-X o vindeiro sábado

Santiago. Anova-Irmandade Nacionalista reunirá o vindeiro sábado á súa Coordinadora Nacional para facer unha análise dos resultados electorais do pasado domingo. Un exame que a formación política realizará de xeito individual, ao igual que o resto de partidos cos que os de Beiras se presentaron coaligados, Esquerda Unida e Podemos.

Tratarase dunha análise complicada, pois esta é a primeira lexislatura dende o seu nacemento en 2012 no que Anova non conte con ningún deputado autonómico no Pazo do Hórreo. Unha perda de presenza política que completa un ciclo de perda de posicións que comezou coa perda da alcaldía de Santiago de Compostela por parte de Martiño Noriega e que se refrendou hai un ano cando os nacionalistas non lograron chegar a un acordo con Unidas Podemos para presentarse conxuntamente ás eleccións xerais do 10-N.

Deste modo, terán tamén que tomar posicións os irmandiños sobre cal será a súa estratexia electoral de agora en diante. Se continúan apostando polas confluencias de unidade popular como fixeron con Compostela Aberta ou Marea Atlántica ou a nivel estatal e autonómico. Ou se polo contrario, por primeira vez, emprenden unha travesía en solitario. REDACCIÓN