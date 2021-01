Anuncian decisiones contundentes en las Baleares

estabilizar. El portavoz del Comité Autonómico de Gestión de Enfermedades Infecciosas de las Islas Baleares, Javier Arranz, aseguró este jueves que “se tomarán medidas realmente contundentes” en los próximos días si continúa el aumento de la COVID en las islas y no se logra estabilizar la pandemia. Baleares ya está cerca de los 40.000 casos notificados, la tasa de positividad de las pruebas alcanza el 10 % y el número de fallecidos es de 481. La incidencia acumulada en las islas de los últimos 14 días es de 543 casos por 100.000 habitantes: 589 en Mallorca, 371 en Ibiza, 197 en Menorca y 271 en Formentera. Arranz apeló a la “responsabilidad” de cada ciudadano y dijo que lo siente “mucho”, pero los encuentros familiares y sociales “deben desaparecer de la cabeza”, así como cualquier tipo de celebración de fiestas tradicionales. “Los foguerons no deben existir”, afirmó, para pedir que no haya reuniones con otras personas si no es estrictamente necesario y, si es el caso, en grupos muy reducidos. “Tampoco se debe salir de casa, salvo para tareas esenciales como trabajar, ir al supermercado o a la farmacia”. “El momento actual es “muy inestable”, insistió. ECG