APP médica para predecir mayor riesgo en pacientes Covid

Las nuevas tecnologías invaden la vida diaria pero también representan una ayuda inestimable para d,ultitud de tareas. La medicina no se quiere quedar atrás en su uso y lospropios médicos se han puesto laspilas para desarrollar instrumentos que les apoyen en sus consultas. Un ejemplo de ello es la nueva aplicación (APP) que acaban de estrenar. Se trata de una APP gratuita para profesionales médicos que busca ayudarles en el diagnostico de pacientes COVID-19 mediante una estimación del riesgo de presentar una evolución negativa.

La cátedra COVID19 de la Universidad de Alcalá, que dirige Melchor Álvarez de Mon, miembro del Comité de Honor de Asomega (Asociación de Médicos Gallegos) y anterior presidente de la entidad, la acaba de desarrollar, poniendo en práctica los resultados de su estudio sobre factores de riesgo de la infección por el coronavirus.

Tal y como publica Asomega en su página web, esta aplicación es el resultado práctico del estudio publicado en el Journal of Personalised Medicine titulado “A Predictive Model and Risk Factors for Case Fatality of COVID-19”. No da diagnóstico sino ayuda al profesional en el “diagnóstico/triaje de pacientes infectados con Covid-19”, señala.

Así, la aplicación analiza e identifica las variables que determinan una evolución más negativa de los pacientes contagiados. Mediante el análisis matemático-científico identifica y prioriza las variables que más peso tienen en predecir la evolución del paciente. La herramienta ayuda a los profesionales sanitarios a estimar con un alto grado de probabilidad el riesgo de ingreso en unidades de cuidados intensivos (uci) o de muerte del paciente a partir de un simple análisis de sangre, lo que “les da armas para obrar en consecuencia”, indican los propios médicos gallegos.

Las variables con mayor peso predictivo de la evolución de un paciente infectado son:

Nivel de saturación de oxígeno en sangre (pulsiómetro): 20%.

Edad: 18%.

Ratio de linfocitos (sobre leucocitos): 14%.

Nivel de proteína C-reactiva (es un marcador de la reacción inflamatoria): 13%.

Comorbilidades o patologías previas del paciente: 13%

Número de leucocitos: 9%.

Sexo (las mujeres presentan un menor riesgo de evolución negativa): 6,8%.

Nivel de Dímero-D (otro potente marcador de la reacción inflamatoria): 6,2%.

Así que la APP analiza estos valores y le da un resultado al profesional médico para saber el porcentaje que su paciente tiene de ponerse más grave.

Según indica Asomega, el estudio en el que se basa esta novedosa aplicación se realizó sobre 3.500 personas. En primer lugar, con 2.000 pacientes recogidos por HM Hospitales durante la primera ola. El modelo resultante se testó contra los datos de otros 1.500 en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. La cátedra que dirige Álvarez de Mon tiene muy avanzada la segunda fase de la investigación. En ella están investigando la desproporcionada respuesta inmunológica e inflamatoria que se produce en algunos enfermos del COVID-19.