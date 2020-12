As vítimas da pandemia en Galicia elévanse a 1.205 tras falecer outras 12 persoas

SANTIAGO. EP. O cómputo global de vítimas que deixa a pandemia do coronavirus en Galicia elevouse a 1.205, tras falecer nas últimas horas outras 12 persoas diagnosticadas de covid-19, tres delas usuarias de residencias de maiores. Todas contaban con patoloxías previas. De todos os decesos comunicados este domingo pola Consellería de Sanidade, catro se rexistraron no Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi). En concreto, trátase de tres homes de 77, 80 e 82 anos, respectivamente, e dunha muller de 93.

Pola súa banda, o Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHOP) notificou dous decesos relacionados coa covid-19: un home de 89 anos que procedía da residencia de maiores de Vilaboa; e outro de 84. No Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac) faleceron outras dúas persoas, concretamente unha muller de 92 anos e un home de 70. Ademais, morreron con coronavirus dúas persoas que permanecían ingresadas no complexo ferrolán (CHUF): unha muller de 92 anos e outra de 98 que vivía no xeriátrico Nosa Señora das Virtudes de Pontedeume.

Mentres tanto, faleceu un home de 77 anos no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) e unha muller de 91, usuaria da residencia Asilo de Vilalba, no Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) de Lugo.