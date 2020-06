Asistir a los cines ya no volverá a ser lo mismo con distancia y asientos vacíos

“No puedo augurar cómo será el futuro para este sector, se están retomando proyectos, pero se ha producido una gran herida difícil de curar, por lo que solo deseo que se tomen las medidas necesarias para reactivar el sector desde la seguridad sanitaria y económica, que las instituciones creen planes de emergencia para la gente que sigue sin poder realizar su trabajo y para la viabilidad de tantos proyectos audiovisuales y teatrales y, sobre todo, que todos seamos conscientes de la importancia de la cultura, porque una sociedad con un sistema cultural fuerte significa una sociedad fuerte”, asevera la actriz de origen gallego Muriel Sánchez, conocida por su papel en series como Cuéntame cómo pasó (TVE).

“Creo que esta dura experiencia nos ha hecho conscientes de la importancia de todos los sectores. Mi aplauso a las ocho de la tarde era para los sanitarios, pero también para muchas otras personas que continuaban trabajando: el sector de la limpieza, los empleados de los supermercados y tantos otros de vital importancia. También para mi sector, porque las personas que nos dedicamos a la cultura no podíamos trabajar, pero seguíamos estando ahí a través de nuestras pantallas o los libros que teníamos en nuestras casas. Yo he leído muchísimo, he visto series, películas, teatro, quizá más que nunca... A diferencia de otros actores, no me puse muy creativa y, en vez de hacer, para mí fue un periodo de recogimiento y escucha en el que he aprovechado para ver trabajos maravillosos de otros compañeros”, y añade que, “en este país, todavía no nos hemos dado cuenta de que la cultura es un bien de primera necesidad, y que, si no fuese por toda la producción audiovisual y teatral que hemos consumido, nos hubiésemos vuelto locos”.

Muriel, cuando se decretó el estado de alarma, se encontraba “trabajando en el Centro Dramático Nacional, con la producción Naufragios de Álvar Núñez, que quedó suspendida. Igualmente tenía proyectos audiovisuales y teatrales que comenzaban en abril y que, en principio, han sido pospuestos, como el musical Aquellas pequeñas cosas. He tenido recientemente la noticia de que sí se celebrará el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, en el que estaré con la obra Penélope, dirigida por Magüi Mira, e igualmente continuaré con las funciones de Solo un metro de distancia, dirigida por Antonio C. Guijosa”.