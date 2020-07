Baixan en 6 os casos activos até os 253 en Galicia e soben a 10.940 os pacientes curados

SANTIAGO. EP. O número de casos activos de coronavirus en Galicia descendeu en seis até os 253 este domingo, con catro menos na área de Lugo --onde se rexistra un brote na Mariña-- e un máis en Vigo e outro Pontevedra, mentres que as persoas curadas incrementáronse até as 10.940, o que supón 14 máis. Así se reflicte nos datos actualizados este domingo pola Consellería de Sanidade, que sinala que do total de pacientes positivos, catro seguen en unidades de hospitalización convencional --un máis que este sábado--, un na UCI --sen cambios-- e 248 en seguimento domiciliario --sete menos respecto da xornada pasada--.

Dos 253 casos positivos, 199 corresponden á área de Lugo --catro menos con respecto a este sábado--; 19 á da Coruña e Cee --tres menos--; 14 á de Santiago e Barbanza --sen cambios--; 11 á de Vigo --un máis--; catro á de Ourense --un menos--; un á de Ferrol --igual-- e cinco á de Pontevedra --un máis--.

Dentro do total de casos rexistrados en Galicia hai un vinculado con centros residenciais, segundo indica Sanidade, que corresponde a un traballador, mentres as residencias seguen sen usuarios infectados.

Sanidade apunta que, até a data, curáronse en Galicia 10.940 persoas e faleceron 619 pacientes con COVID. A última vítima foi notificada o 10 de xuño, que se corresponde cun home de 83 anos que estaba ingresado no Complexo Hospitalario Universitario de Vigo. Do total, 274 estaban vinculadas con residencias.

O número de PCR realizadas até a data na Comunidade galega ascende a 216.499 fronte ás 213.244 contabilizadas até este sábado.