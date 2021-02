Bélgica detecta inmunizadores rusos fraudulentos

SORPRESA. Las autoridades sanitarias belgas alertaron este martes contra la aparición de vacunas fraudulentas, “aparentemente de origen ruso” y pidieron a la población que no las compre. “Hacemos un llamamiento a todos sobre la circulación de vacunas fraudulentas, aparentemente, principalmente, de origen ruso. Su seguridad y eficacia no se han aprobado y aconsejamos encarecidamente que no se compren estas vacunas en la calle, en una tienda o en internet”, dijo la directora del programa científico del Centro Federal de Expertos para la Atención Médica, Sabine Stordeur, que no dio cifras concretas. Avisó también de que las vacunas autorizadas son gratuitas y se administran en los centros de vacunación, los hospitales o las residencias. Actualmente, Bélgica ha administrado la primera dosis de la vacuna a 370.019 personas (un 4,01 % de la población mayor de 18 años) y la segunda dosis a 203.755 personas (un 2,21 %), según los datos que publicó ayer el instituto público Sciensano. Ahora se centra en las personas que viven en residencias y el personal sanitario, pero a partir de marzo se empezará a administrar la vacuna a los mayores de 65 años y personas de riesgo de entre 45 y 65 años.