Busca la CE donantes para una vacuna global contra el coronavirus

AYUDAS. La Comisión Europea (CE) coorganiza hoy una nueva conferencia de donantes y un concierto virtual con artistas internacionales, como Shakira o Justin Bieber, con el fin de recaudar fondos para el desarrollo de nuevos métodos de diagnóstico, tratamientos y una vacuna universal contra el coronavirus. El evento, auspiciado por la organización Global Citizen, forma parte de la campaña The Global Goal: Unite for our Future y es la continuación de la conferencia para recaudar fondos organizada por la CE el pasado 4 de mayo, que lleva recaudados ya 9.844 millones de euros.

Los donaciones hasta el momento incluyen, además de 6.500 millones por parte de la Unión Europea, 762 millones comprometidos por Japón, 551 millones de Canadá, 457 millones de Arabia Saudí, 205 millones de Australia, 45 millones de China, 54 millones de Israel o 45 millones de Corea del Sur, entre aportaciones de otros países. Para esta nueva edición no se fijó una cantidad de partida. M.a.A.