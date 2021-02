Buscan el equilibrio entre sanidad y economía

GALICIA-PORTUGAL. Investigadores de la USC y la UVigo en el marco del proyecto de investigación Predico (Predicción dinámica de escenarios de afectación por COVID a corto y medio plazo), lograron desarrollar un nuevo modelo matemático con el que evaluar cómo mantener el equilibrio entre reducir las tasas de contagio y la necesidad de reabrir las economías. En base al estudio de la evolución de la pandemia en el país vecino, los científicos, junto con el equipo del proyecto homólogo que se está ejecutando en Portugal, desarrollaron un nuevo modelo matemático con el que llevar a cabo un “control eficaz de la pandemia”. El artículo Optimal control of the COVID-19 pandemic: controlled sanitary deconfinement in Portugal, que se publicó en la revista Scientific Reports, presenta los resultados obtenidos después de aplicar la teoría matemática del control óptimo para ajustar la curva portuguesa de infectados. Alberto Pérez Muñuzuri, Alejandro Carballosa, Juan Nieto y Jorge Mira son los científicos de la USC que firman la investigación junto a Iván Area de la UdeVigo, y propusieron un modelo matemático que estudio la evolución de afectados, con parámetros corregidos en base al análisis de Twitter, para detectar cambios en la opinión pública a lo largo del tiempo. R.m.a.