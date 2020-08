Caballero inicia unha corentena de 48 horas

indicios. O secretario xeral do PSdeG e portavoz parlamentario do Grupo Socialista, Gonzalo Caballero, informou de que gardará unha corentena de 48 horas despois de presentar síntomas de covid-19 como febre e “outras molestias”. Por este motivo, aínda que se efectuou unha PCR e o resultado negativo, Caballero non acudirá durante a xornada de hoxe ao hemiciclo do Pazo do Hórreo. O voceiro e líder dos socialistas galegos informou a este respecto a través dunha mensaxe na súa conta persoal da red social Twitter: “Mañá non poderei asistir á constitución das comisións do Parlamento galego. Estiven onte con febre e outras molestias, e fixéronme unha PCR que deu negativo, pero seguindo o protocolo debo estar 48 horas sen contactos. Estou ben pero mañá debo quedar en casa”.

En concreto, durante o día de hoxe no Parlamento galego quedarán constituídas as comisións regulamentarias da cámara galega, do mesmo xeito que a Deputación Permanente como órgano reitor do Lexislativo galego nos que non está hábil o pleno. redacción