Cataluña quiere vacunar con AstraZeneca a mayores de 55 años

La Consellería de Salud de la Generalitat ha reclamado al Ministerio de Sanidad que autorice vacunar a mayores de 55 años con AstraZeneca ante las "nuevas evidencias" que demuestran su eficacia en este grupo de edad frente al Covid-19.

En un artículo este miércoles en 'La Vanguardia' recogido por Europa Press, la consellera de Salud, Alba Vergés, y el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, instan a Sanidad a tener "más cintura" y recuerdan que Francia, Alemania, Suecia, Italia, Grecia, Bélgica y Andorra ya han avalado usar AstraZeneca en personas mayores.

En ese sentido, destacan que los datos preliminares de una investigación escocesa "demuestran que los ingresos hospitalarios de mayores de 80 años cayeron un 81% a partir de la cuarta semana de la vacunación", lo que ha llevado a países europeos a modificar su posicionamiento inicial.

También subrayan que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda inmunizar a mayores de 65 años y mantiene que "ante la escasez de vacunas, los países no deben ser temerosos con Astra".

"Solo una administración sin competencias como el Ministerio es capaz de no aportar agilidad a la toma de decisiones. A los que nos toca asumir todas las responsabilidades no estamos dispuestos, porque si no nos quedaremos atrás y eso no nos lo podemos permitir", han añadido.

Por otro lado, Salud ha urgido al Gobierno a "que hagan lo que les corresponde, una sola cosa en la gestión de la pandemia, que es poner a disposición las dosis para poder vacunar el máximo número de personas posible".

Para Vergés y Argimon, Catalunya no puede esperar más, teniendo en cuenta que durante las próximas tres semanas habrá que "administrar casi en exclusiva las segundas dosis, sin poder aumentar el grueso de personas vacunadas", y que el límite de edad en AstraZeneca ha llevado a que los trabajadores esenciales jóvenes hayan recibido la vacuna antes que los mayores.

"Nos jugamos la salud de nuestros ciudadanos. Así, pues, o actúan ellos o actuaremos nosotros", han concluido.