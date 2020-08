Cataluña y Castilla la Mancha cierran los prostíbulos y otras comunidades lo estudian

Madrid. El cierre de prostíbulos ha sido una de las lagunas que ha dejado la nueva normativa covid. La ministra de Igualdad, Irene Montero, remitió este viernes una carta a las comunidades para aclarar el asunto y recomendarles el cierre de prostíbulos y locales de alterne, en línea con las restricciones establecidas a bares, discotecas y locales de ocio.

En la misiva, se mostró “hondamente preocupada por los brotes conocidos en prostíbulos y locales de alterne” en España y consideró que los contagios en estos lugares son “más difíciles de rastrear”.

“Que no demos tregua a la explotación sexual, que no demos tregua a esa industria proxeneta que siempre permanece en la impunidad y en absoluta opacidad. Se habla mucho de los derechos de las mujeres en el contexto de prostitución, pero no de las cifras de negocio”, apuntaba en la misiva.

TOMAN LA INICIATIVA. Hace dos días, un burdel de Ciudad Real registró 12 positivos y, aún a día de hoy, ninguno de los clientes se ha presentado para realizarse la PCR. Ante este caso y otros en la comunidad, el gobierno de Castilla La Mancha decretó en el día de ayer una nueva orden en la que se incluye el cierre de estos establecimientos, y que entrará en vigor mañana domingo.

El caso de esta comunidad es de particular importancia, ya que según datos que maneja el Instituto de la Mujer, la autonomía aglutina hasta el 80 % de los prostíbulos del país. De manera que casi mil locales y pisos ejercen la prostitución allí.

Por su parte, en Cataluña también se hizo lo propio, y desde ayer todos los clubes de alterne permanecen cerrados al público. Cerca de la comunidad, en la vecina Valencia, un burdel de Alicante también se vió afectado por rebrote tras confirmarse el positivo de una trabajadora.

MADRID Y BALEARES no lo descartan. Por otro lado, las comunidades autónomas de Baleares y Madrid también están valorando tomar esta decisión de cierre, pero el gobierno madrileño recordó que “el Gobierno central tiene capacidad normativa para poder tomar este tipo de decisiones”.

“Hay una consideración administrativa, puesto que es una actividad no regulada y tenemos dificultad de poder tomar en cierta medida las decisiones lógicas de haberse producido contagios”, señaló el consejero de Sanidad.

Así, la nueva orden prohíbe la apertura al público de establecimientos que desarrollen “actividades de discoteca, sala de baile, salas de fiestas... y locales públicos con reservados anexos”, otra forma de calificar a los prostíbulos.

“Era una incoherencia cerrar el ocio nocturno y mantener abiertos otros locales en los que se realizan actividades de este tipo”, señaló la consejera de Salud de la Generalitad, Alva Vergès.

Por el momento, el Gobierno gallego no se ha pronunciado sobre esta medida ni ha tomado ninguna resolución al respecto, quedando pendiente la respuesta a esta carta remitida por la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el día de ayer. Á.P.