Causó dudas a la Policía de Rianxo el DOG del 27

RIANXO. La Policía de Rianxo salió al paso de la polémica por la respuesta de un agente a una mujer que llamó preguntando si, pese a las últimas restricciones por la pandemia, podía viajar a otro municipio para ver a su pareja, ante lo que él le dijo que el DOG del 27 "non especifica nada, entón nós entendemos que pode ser en concellos distintos". Al respecto, la Policía rianxeira alega que "a consulta foi feita con anterioridade á reunión da Sala de Coordinación Sacop" en la que "fixouse o criterio por parte de Sanidade a preguntas ó respecto. Ata ese momento ningún corpo de seguridade tivo indicacións expresas sobre se a reunión de parellas ou matrimonios non convivintes tiña restricións perimetrais". Añade que, cuando la mujer hizo la consulta, "esa limitación perimetral non fora establecida e, por tanto, da lectura estricta do DOG cabe interpretación nese sentido".