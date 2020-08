Celaá admite que hoy "no se haría un cierre de colegios como en marzo"

MADRID. EP. La Ministra de Educación, Isabel Celaá, ha admitido que con las evidencias científicas que se conocen en la actualidad "hoy no se haría un cierre definitivo de colegios" como el que se hizo en el mes de marzo debido a la crisis sanitaria y ha asegurado que los centros eduactivos se han convertido en lugares más seguros que otros espacios alternativos a los que puedan ir jóvenes o niños. "Lo primero que debe hacer un país que es solidario con su presente y su futuro es mantener la escuela abierta", ha dicho, al tiempo que ha recalcado que "España está preparada para abrir los centros educativos".

"Ésta es una reflexión que he hecho mucho con colegas europeos y todos hemos estado compartiendo las mismas preocupaciones para el comienzo del curso; hoy sabemos más de la infancia y la Covid que en marzo y la evidencia científica dice que los niños no son los 'superdiseminadores' del virus como se pensaba entonces", ha indicado la ministra en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.

En este sentido, se ha mostrado convencida de que "a través de las llamadas burbujas se puede garantizar una buena salud del grupo incluso cuando los pequeños no guarden las distancias" y ha asegurado que "en España hay el firme propósito de abrir las escuelas; hay consenso internacional".

La titular de Educación ha explicado que el criterio para cerrar colegios será el de la situación epidemiológica del centro, no la que exista a nivel general. "Lo primero que debe abrirse es la escuela y lo último en cerrarse y solo sería justo cerrar un centro si hay un contagio descontrolado".

Ha admitido, no obstante, que "si se controlan los brotes de estos días se abrirían los centros escolares con muchas más garantías y cuando se dice de cerrar el ocio para abrir las escuelas tiene sentido". Celaá ha apelado además a la responsabilidad de los padres para que los niños no vayan al colegio con síntomas.

La ministra ha reconocido que aún no ha visitado ningún colegio para comprobar la implantación de los protocolos pero ha asegurado que lo hará a partir de septiembre. Sobre si puede vigilar el Gobierno que se cumplan las medidas y protocolos aprobados en junio para la 'vuelta al cole', la ministra ha aclarado que la inspección técnica corresponde a las comunidades autónomas, pero el Estado tiene capacidades para vigilar el cumplimiento de la ley, que es la alta inspección.

La titular de Educación se ha defendido de las críticas al Gobierno durante estos meses de preparación para la 'vuelta al cole' y ha apuntado que "las comunidades autónomas tienen transferidas todas las competencias en Educación y desde junio que tenían toda la información, empezó su turno". Celaá ha cifrado en más de 20 reuniones las mantenidas con los gobiernos autonómicos para preparar esta vuelta a las aulas.

Asimismo, ha rechazado las acusaciones de eludir sus responsabilidad como ministra durante el mes de agosto. "He estado a pie de obra todo el mes, solo me he ausentado ocho o nueve días de mi despacho pero he estado permanentemente pegada al teléfono", ha indicado.

HUELGA DE ESTUDIANTES Y PROFESORES

Respecto a la huelga de estudiantes convocada partir del 16 de septiembre, la ministra negó que le conste ninguna relación de su socio de Gobierno Unidas Podemos y la organización de estudiantes en este asunto. "No me consta que Podemos la apoye y tampoco me consta ninguna relación entre el Sindicato de Estudiantes y Podemos en esta materia", ha indicado Celaá.

Y sobre los paros convocados por los docentes en la Comunidad de Madrid a partir del día 22 de septiembre, ha asegurado que "las huegas nunca ayudan a que los servicios funcionen" y ha instado a buscar un acuerdo. "Es importante que el acuerdo se forje y se consolide y que las medidas anunciadas por el Gobierno de Madrid lleguen lo antes posible", ha expuesto Celaá quien ha calificado de "ambicioso" el protocolo presentado por la Comunidad de Madrid que prevé la contratación de 10.000 docentes.

Precisamente, sobre el protocolo de la Comunidad de Madrid, Celaá ha admitido que "podía haberlo presentado un poco antes" al igual que han hecho "otras comunidades gobernadas por el PP", pero ha reconocido que "lo importante es que ya está y que España está preparada para abrir colegios".

Sobre las ayudas a los padres que no puedan asistir al trabajo por tener que cuidar de sus hijos en cuarentena, ha aludido al Plan 'Mecuida' del Ministerio de Trabajo y a la voluntad de prorrogarlo más allá del 22 de septiembre. "Lo que está claro es que este gobierno desde el primer día no ha dejado a nadie atrás; ha estado preocupado por los trabajadores y las empresas y por las familias", ha concluido.