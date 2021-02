Científicos de México están analizando una rama del virus aún inédita

México. Autoridades y científicos mexicanos investigan una posible nueva variante del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID, que habría nacido en el occidental Estado de Jalisco y que se sumaría a otras mutaciones surgidas en el Reino Unido, Brasil o Suráfrica.

Investigadores del Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Emergentes y Reemergentes (LaDEER) de la Universidad de Guadalajara dieron a conocer esta semana que encontraron una variación en las muestras de cuatro personas contagiadas originarias de esta entidad.

Natali Vega, jefa del laboratorio, afirmó que estas variaciones podrían ser indicadores de una nueva variante mexicana o de que el virus tuvo afectaciones en los procesos que dan inmunidad a una persona tras el contagio.

“Esta mutación es importante ya que podría tener una menor afinidad por los anticuerpos neutralizantes. Esto quiere decir que si ya me infecté y generé inmunidad teóricamente estaría protegida si vuelvo a estar en contacto con el virus, pero si cambia es probable que la inmunidad no me proteja”, indicó. La especialista precisó que es “apresurado” decir que esta variación incidirá en la efectividad de las vacunas, pues es necesario realizar estudios clínicos más a profundidad.

variante brasileña en uruguay Las autoridades sanitarias de Uruguay detectaron los cinco primeros casos de personas contagiadas de la variante brasileña del SARS-CoV-2, denominada P.2. La bióloga Lucía Spangerberg explicó que los cinco positivos parten de once muestras tomadas en Artigas, Rivera y Rocha, regiones que son fronterizas con Brasil y matizó que las autoridades sanitarias uruguayas no estiman de momento que la variante implique un mayor riesgo sanitario. EFE