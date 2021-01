Cierre total de la hostelería en Arteixo, Xinzo y Viveiro ante una incidencia descontrolada

Cuatro días después de la entrada en vigor de nuevas y más duras restricciones para contener la expansión de la tercera ola por la comunidad gallega, el comité clínico volvió a reunirse ayer para analizar e incrementar aún más las medidas en las áreas que manifiestan una evolución más preocupante.

“La tendencia, a nivel general, es de claro crecimiento”, aseguró ayer el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña que, con todo, incidió en que todavía es pronto para ver los resultados de las medidas aplicadas el pasado viernes, pues es necesario esperar un ciclo epidemiológico (14 días), para evaluar su eficacia.

Así las cosas, el comité clínico anunció este martes que hay tres ayuntamientos con más de 10.000 habitantes que preocupan especialmente en Galicia por su elevada incidencia acumulada (IA) a 14 días, superior a los mil casos por cada 100.000 habitantes: Arteixo (A Coruña), cuya IA pasó de 576,5 la pasada semana a 1.300 este lunes; Viveiro (Lugo), donde se elevó la incidencia de 1.034 a 1.681; y Xinzo de Limia (Ourense), donde pasó de 1.005 a 1.986, casi el doble.

Con este panorama, tal y como indicó García Comesaña, no resultan suficientes las restricciones correspondientes al nivel máximo, porque “la situación se ve desbordada”, por lo que es necesario endurecerlas. Así, se impondrá el cierre de la hostelería “por completo” y “quedará suspendida toda actividad no esencial”. “Las restricciones en estos ayuntamientos serán aún más comprometidas, por lo que pedimos a la población residente un esfuerzo adicional”, indicó el conselleiro, que veló por reducir esa incidencia “cuatro veces superior al límite de alerta”.

En esta misma línea, el ayuntamiento de Santiago, con una IA actualmente de 555 a 14 días, habiendo sido una de las grandes ciudades que primero comenzó a aplicar las restricciones, el pasado 8 de enero, y habiendo pasado ya 11 días sin notable mejoría (aunque sí una cierta estabilización), podría ser el siguiente en sucumbir al cierre total de la hostelería y actividad no esencial.

En paralelo, según se dio a conocer ya a última hora del lunes, un total de 55 ayuntamientos gallegos, ubicados hasta ahora en nivel de riesgo medio-alto, pasan directamente a riesgo máximo., tras “haber entrado en ese límite general fijado en una IA superior a 250”. Si bien, el conselleiro de Sanidade insistió en que la incidencia no es el único indicador que se evalúa para llevar a cabo las restricciones, sino que “hay hasta un total de 13, entre los que se incluye también la capacidad asistencial y la presión hospitalaria”.

En concreto, los casos más destacados y también los más previsibles, pues ya habían sido comentados en la reunión del comité de la pasada semana, son los de las ciudades de Pontevedra y Vigo. Y, en el área de Santiago, son 10 los ayuntamientos que se verán afectados: Ordes, Teo, A Baña, Negreira, Padrón, Rois, Dodro, Touro, Arzúa y Silleda. Estas medidas entrarán en vigor a partir de las 00.00 horas de mañana.

EXTERIORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON MÁS DE UN 50% DE AFORO. Y, pese a que los casos diarios siguen incrementándose por encima de los mil, la población parece haber perdido cierto miedo a contraer el virus y haber caído en la relajación de la normativa sanitaria. La estampa de terrazas de locales de restauración repletas durante los últimos días resulta “muy preocupante” para el conselleiro de Sanidade. Es por ello que la principal decisión adoptada en estos tres ayuntamientos gallegos con incidencia superior a 1.000 ha sido el cierre total de la hostelería.

Sin embargo, para aquellos municipios que todavía pueden mantener sus terrazas abiertas, la mayoría al 50%, García Comesaña insistió en que “deben estar al 50%, no llenas, y una de cada dos mesas debe estar identificada correctamente para su uso, con no más de cuatro sillas a su alrededor”. “Somos conscientes de que, a veces, las imágenes que se transmiten en los locales de restauración, sobre todo los fines de semana, no son de limitación de movilidad”, alertó. También recordó que en toda Galicia sigue estando permitido el servicio de recogida de comida y de reparto a domicilio.

Incidió, además, en que no le causa inquietud alguna cualquier fotografía que muestre en los exteriores de los establecimientos hosteleros lo permitido, usando siempre la mascarilla, salvo para los momentos de beber y comer. Porque, gracias a ello, si se cumplen estas normas, “no habrá que tomar medidas más estrictas”, garantizó.

EL AYUNTAMIENTO MARIÑANO DUDA QUE EL FOCO ESTÉ EN LA RESTAURACIÓN. Por su parte, la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, afirmó este martes que, aunque “acatarán” desde el ayuntamiento las directrices dictadas por las autoridades sanitarias, dudan que en este momento el “foco” que favorece la propagación del coronavirus en el municipio mariñano esté “en la hostelería”.

OTRAS ACTIVIDADES CLAUSURADAS: GIMNASIOS Y SALONES DE JUEGO. Asimismo, además de la hostelería, también quedarán suspendidas en Arteixo, Viveiro y Xinzo las actividades no esenciales que, según señaló el secretario xeral de Sanidade, Alberto Fuentes, quedaron enumeradas exhaustivamente en la orden del Diario Oficial de Galicia.

De forma general, no podrán operar gimnasios, establecimientos de juego o bibliotecas, y quedan prohibidos también espectáculos públicos o actividades culturales y sociales. Lo que sí se permitirá será la actividad de comedores vinculados a centros de trabajo y a escuelas.