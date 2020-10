Claman por el cierre a las doce en la hostelería

UNA HORA MÁS. El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo, Cheché Real, aseguró que “un 95%” de los establecimientos hosteleros de Galicia estará “abocado al cierre” si la Xunta no retrasa el toque de queda a las 00,00 horas. Por ello, explicó que todas las asociaciones gallegas trasladarán esta demanda conjunta al Gobierno gallego toda vez que, según apunta, es un “clamor en Galicia” la necesidad de que se amplíe en una hora más, de las 23,00 horas a las 24,00 horas, el cierre de la actividad.

El presidente de la asociación provincial admite que “el problema principal es el sanitario”. Con todo, considera que “este cambio no va a tener ninguna repercusión negativa” en la transmisión de la covid pero sí “tener una repercusión abrumadora y brutal en los locales de hostelería en lo que se refiere a la parte económica”. “En esto podría estar la decisión de salir a cenar, o no; si no se avanza en el horario de cierre de 23,00 a 00,00 sería darle la puntilla al 95 por ciento de los negocios de hostelería de toda Galicia y nos abocaría al desastre”, presagia. Cheché Real, que cita el caso de la Comunidad de Madrid en la que el cierre está fijado a las 00,00 horas, insiste en la necesidad de que la Xunta atienda esta demanda para evitar “un desastre” para el sector redacción