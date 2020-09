¿Cómo hay que referirse por escrito al nuevo coronavirus?

Santiago. La grafía recomendada para el nombre abreviado de la enfermedad por coronavirus es ‘COVID-19’, con mayúsculas, por tratarse de la sigla acuñada por la OMS de ‘coronavirus disease’, o sea, ‘enfermedad del coronavirus’.

Así se recoge en las últimas publicaciones aclaratorias de la Real Academia Española y la Fundeu. No obstante, esta última concede que, si en un texto se desea lexicalizar la denominación pasándola a minúsculas, lo adecuado es no dejar la inicial mayúscula, porque se trata de un nombre común de enfermedad, no de un nombre propio: ‘covid-19’.

Asimismo, dado que ‘COVID’ contiene el sustantivo ‘enfermedad’ en su forma inglesa, la Fundeu recomienda utilizar el género femenino para referirse a ella (‘la COVID-19’). El femenino se toma del sustantivo ‘enfermedad’, al igual que sucede con otras siglas: se dice ‘el SIDA’ por ‘síndrome de inmunodeficiencia’.

No obstante, la Fundeu tampoco considera incorrecto el uso del masculino. La RAE considera que el uso de ‘el covid’ se produce por influencia del género de ‘coronavirus’, el virus que causa la enfermedad. Á.P.