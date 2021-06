Conciertos en Galicia con 10.000 personas sentadas y 5.000 de pie

Santiago. La vacunación suma y sigue en Galicia, avanzando más rápido que en cualquier otra comunidad española. Y es que la gallega es la primera autonomía en tener al grupo de mayores de 50 años vacunado --a excepción de aquellas personas que no quisieron recibir la pauta--. De este modo, en estos momentos ya hay un 96,1 % de quincuagenarios con al menos una dosis de vacuna y un 61,9 % inmunizados.

Por lo que respecta a la evolución de los porcentajes en la población general, ya hay un 57 % de las personas susceptibles de recibir el suero con la primera dosis y el 36,3 % con las dos. Es por ello que, dada esta buena evolución, la repesca anunciada esta misma semana por el Gobierno gallego se iniciará este mismo fin de semana.

En concreto, el jueves, viernes y sábado se citarán a 11.657 personas en concepto de repesca, que no pudieron acudir a la inoculación ya fuese porque su teléfono no estaba actualizado y no se pudo contactar con ellos o porque hubo errores en el proceso por tramos de edad. Del total, 8.563 tendrán edades comprendidas entre los 60 y los 69 años y 2.803, entre 70 y 79. De esta forma, en solo tres días estará completa la repesca de todos los gallegos mayores de 60. á.p.