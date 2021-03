Na súa xuntanza deste martes, o comité clínico acordou pasar a nivel medio a área sanitaria de Ferrol e os municipios de Cariño, Guitiriz, Lourenzá, Pobra de Brollón, Tordoia, Porto do Son, Mos, Mondariz, Pazos de Borbén e Boborás. Queda unicamente no nivel máximo de restricións o municipio de Soutomaior. O vindeiro venres haberá unha reunión do subcomité clínico, na que se poderían adoptar novas medidas que, en calquera caso, non entrarían en vigor ata as 00.00 horas do luns seguinte.