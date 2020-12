Controis na fronteira con Portugal para velar polo peche de Galicia durante a ponte

Na mañá deste sábado comezaron os controis na fronteira con Portugal para velar polo cumprimento do peche perimentral de Galicia decretado polo Goberno autonómico durante a ponte da Constitución.

Despois dunha xornada de venres na que puido observarse movementos a ambos os dous lados da fronteira en puntos como a ponte que conecta a localidade lusa de Vilanova dá Cerveira co municipio galego de Tomiño sen que existisen controis policiais, estes comezaron a instalarse pasada a primeira hora deste sábado.

Así as cousas, axentes das forzas da orde controlan o tránsito na ponte transfronteiriza e dan o alto a todos os vehículos que por alí circulan. Cabe lembrar que só están permitidas as entradas e saídas de Galicia, tanto co país veciño como co resto do Estado, con causas xustificadas.

O venres, após difundirse a ausencia de controis policiais, a Xunta demandou á Delegación do Goberno que incrementase a presenza de axentes na fronteira.

Antes, o propio representante do Executivo español en Galicia, Javier Losada, sinalara que as fronteiras como tal "non están pechadas", senón que o está a propia Comunidade galega. Neste sentido, lembrou a quen entren en Galicia "que non poden pasar de Tui" ou "ten que aterse ás restricións que existen".

TOMIÑO. EUROPA PRESS