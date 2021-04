Cuatro mil hosteleros se agrupan en una nueva federación ante la “falta de cohesión” dentro del sector

La hostelería continúa en pie de guerra y considera que las medidas que se están aplicando en el sector, aparte de ser injustas, son también orientadas solo hacia unos pocos, dejando al margen a un montón de pequeños empresarios cuyos negocios no pueden cumplirlas. Para tratar de defender sus derechos este jueves se ha constituido formalmente la federación Hostalería Federada Galega (Hosfega), presentando su Acta Fundacional en el Rexistro Xeral de la Xunta de Galicia.

“La razón de esta constitución es la necesidad de tener una representación más plural en la Xunta de Galicia por parte del sector”, explicaba su presidenta, Elena Vitoria Alonso, a la salida del Rexistro. Apuntó que “llevamos un año de desgracias, un año en el que el sector de la hostelería es el más afectado, y también el más grande, teniendo detrás de nosotros a muchos otros sectores, y formando parte de una enorme cadena de trabajo que engloba a otros colectivos”.

De manera casi semanal, el Gobierno gallego asegura reunirse con las asociaciones de hostelería más representativas de Galicia para poner sobre la mesa las medidas de cara a la reapertura y relajación de medidas, pero Hosfega no lo considera así. “Esta pandemia pone de relevancia cómo el sector está fragmentado y la representación que hay en la Xunta por parte del sector no es suficiente ni real”, asegura Vitoria Alonso. Por ello han emprendido este camino fundacional.

“Es necesario la unión”, dice la presidenta, indicando que “somos un sector que necesita una cohesión, porque unidos tendremos más fuerza y más representación”. En el acto de constitución han estado presentes 13 asociaciones fundadoras, pero “hay muchas más que vendrán detrás”. Por el momento, Hosfega representa a unos 4.000 empresarios de la hostelería.

El primer paso para esta federación es el de solicitar una cita con el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, para poner sus cartas sobre la mesa.

NIEGAN QUE EXISTA OTRA FEDERACIÓN. La Federación Galega de Hostelería para Hosfega no existe. “Si hay otra federación gallega yo no la conozco”, dejaba claro Vitoria Alonso durante su intervención, ejemplificando que “si en mi cajón de los calcetines tengo unos calcetines blancos con corazones rojos que nadie ve, porque no me los pongo, entonces no existen, porque nadie los ve”.

“Lo mismo pasa con esa federación”, considera, preguntándose: “¿Qué trabajo hace? ¿A quién representa?”, porque “una cosa es que exista por motivos administrativos legales o de interés, pero no es efectiva, y nosotros sí estamos aquí y somos personas reales de carne y hueso”.

En este sentido, también apunta que, aunque de momento las asociaciones que se han reunido con la Xunta no forman parte de Hosfega, “si pueden formarlo mañana”, porque “estamos abiertos a todo lo que sea positivo y bueno para el sector”.

OCIO NOCTURNO INFRARREPRESENTADO. “La representación que existe del ocio nocturno es de un tipo muy concreto de salas grandes, pero, ¿qué pasa con todos esos pequeños pubs que salpican toda la geografía de Galicia y que también están bajo una licencia legal, con un trabajo honesto y que no pueden adaptarse a estas medidas?”, plantea la presidenta de Hosfega, que asegura que “nosotros venimos a cubrir esa ayuda, porque pensamos que hay un tipo de hostelería que no está representada, pero que paga impuestos y da muchos puestos de trabajo también”.

Por su parte, el vicepresidente de Hosfega, Sergio Fernández, incide en que “no puede ser que se estén negociando cosas sin tener constancia de cómo funciona el sector”. “Tú no puedes hacer un anuncio que casi parece una nube de humo para tratar de aplacar el sector y decir que se van a hacer pruebas piloto en distintos establecimientos, pero no cómo van a ser, ni qué condicionantes van a tener los establecimientos para su apertura”.