Darias amenaza a Madrid con acudir a la Justicia si no cierra en Semana Santa

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha advertido a la Comunidad de Madrid que el Gobierno podría acudir a los tribunales si no cumple con el cierre perimetral durante el puente de San José y Semana Santa impuesto por acuerdo de "obligado cumplimiento" en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) este miércoles.

"Actuaremos cuando los servicios jurídicos decidan cómo. La orden se publicará mañana o pasado en el Boletín Oficial del Estado. A partir de ahí empezaremos a caminar", ha señalado en una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press.

Así, ha defendido que Madrid "tendrá que aceptarlo, tanto de iure como de facto", insistiendo en que el acuerdo es de "obligado cumplimiento" y va a ser publicado en el BOE. "Va a estar toda España perimetrada, o sea que más allá de lo que diga el consejero de Madrid lo que importa es el acuerdo alcanzado ayer", ha argumentado al respecto.

Darias ha dicho a Madrid que "no es el camino". "¿Lo que quieren es que haya otra situación en otras comunidades autónomas? Creo que ese no es el camino. Sabemos que las medidas son efectivas. No podemos salir de nuestra comunidad autónoma en Semana Santa", ha esgrimido. En cambio, el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, defendió ayer en rueda de prensa, tras el CISNS, que los cierres perimetrales nunca han sido efectivos para reducir los contagios en Madrid.

La ministra ha insistido en que el rápido descenso de la tercera ola de la pandemia "se ha ralentizado en algunas comunidades autónomas", mientras otras "están empezando a sufrir ciertas ondulaciones". "Por tanto, máximo cumplimiento de las medidas que son efectivas", ha sostenido.

Con las medidas tomadas en el puente de San José y Semana Santa, la ministra ha manifestado que se pretende "avanzar en seguir salvando vidas, no semanas". "Esperemos que nuestro suelo no sea la incidencia de 50. Hemos descendido mucho pero esa no puede ser la mirada, debe ser mirar hacia adelante, especialmente para dar tiempo a la vacuna, que es nuestro horizonte de esperanza", ha justificado.