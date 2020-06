De galos, coronavirus y fiscalidad (V)

SEGURAMENTE muchos de nuestros lectores habrán recibido alguna vez una paralela del impuesto sobre transmisiones patrimoniales o el de sucesiones y se habrán planteado si merece la pena recurrir o es mejor pasar por caja y olvidarse. En ese sentido conviene no perder de vista que los tribunales han ido limitando las posibilidades de las haciendas autonómicas para liquidar tomando valores distintos a los declarados. Hasta el punto que el Supremo, en 2018, ha tenido que recordarles su obligación de explicar por qué el valor declarado no se correspondería con el real. Tenemos que tener claro que no somos los contribuyentes los que tenemos que probar que nuestra declaración es correcta, sino la Administración la que debe probar que no lo es. Por ello no puede recurrir a la discrepancia de nuestra valoración con la que resulta de los coeficientes multiplicadores del valor catastral y, además, éstos no sirven de nada si no hay una comprobación directa del inmueble.

Y es que la Administración en ocasiones elige las herramientas incorrectas para su actividad, utilizando procedimi entos para fines distintos a los previstos. El Supremo nos recuerda que no está permitido porque supone una disminución de nuestras garantías como administrados. Así, en varias sentencias de 2020, concluye el Alto Tribunal que la utilización del procedimiento de verificación de datos para actuaciones propias de otros procedimientos es un supuesto de nulidad de pleno derecho. Lo mal hecho por la Administración en esos procedimientos no le va a servir de nada y ni siquiera interrumpirá su plazo de prescripción.

No sólo los Tribunales de justicia corrigen a la Administración, en ocasiones –cada vez más- los órganos de revisión económico-administrativos también lo hacen. El TEAC, en una reciente resolución, corrigió a Hacienda en su consideración de que las costas judiciales cobradas por el vencedor de un pleito suponían una ganancia patrimonial sin posibilidad de deducir los gastos.

Con el criterio que hasta ahora manejaba la Agencia Tributaria, si se cobraban 1.000 euros de costas y se empleaban en pagar al procurador y al abogado (también comemos), para Hacienda en lugar de un ingreso de 1.000 y un gasto de 1.000, había una ganancia de 1.000 euros por la que había que tributar. El TEAC corrige este criterio, a todas luces abusivo, y establece que el beneficiado por las costas podrá deducir los gastos en que haya incurrido con motivo del pleito, con el límite máximo del importe que reciba. De este modo, si se le resarcen todos los gastos calificables de costas, no habrá habido ganancia patrimonial.

Si le tienen pánico a la correspondencia de nuestra querida Hacienda no se preocupen, no están solos. Ya decía Benjamin Franklin en una carta al enciclopedista Jean-Baptiste Le Roy que “nuestra nueva Constitución (..) promete permanencia, pero en este mundo nada se puede tener por cierto, excepto la muerte y los impuestos” e, incluso antes, el erudito de la Gallaecia tardorromana Paulo Orosio, en su Historiae adversus paganos era más expeditivo y reflejaba que “hay algunos ciudadanos romanos que prefieren soportar libertad con pobreza entre los bárbaros que preocupación por tributos entre los romanos”.

Afortunadamente el estado de Derecho permite que en relación a la fiscalidad haya otras alternativas más allá de echarse al monte y esperar a los bárbaros, ya que a través de la litigación tributaria es posible que los órganos de revisión administrativos y los Tribunales corrijan determinadas disfuncionalidades, cuando no abusos, de la Administración.

Así que, si alguna vez se topan con Hacienda, consulten con su asesor de confianza o con abogados especialistas en litigación tributaria y no descarten pelear porque no siempre tiene razón, puede equivocarse. Porque si bien el Fisco es una realidad inevitable, como a la muerte, hay que tenerle respeto pero no un temor reverencial (por lo menos no tanto como a que el cielo caiga sobre nuestras cabezas, que seguimos siendo galos y resistiendo).