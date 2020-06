Denunciados 8 lucenses na celebración dun botellón

Santiago. A Policía Local de Lugo levantou oito actas de sanción ao mesmo número de mozos por un botellón celebrado na rúa do Hospital o pasado fin de semana. Estas denuncias producíronse despois de que os axentes lles avisasen “para que se axustaran ás normas de sanidade”. Non obstante, eles fixeron “caso omiso”.

Asimesmo, tramitáronse denuncias a varios establecementos de hostalería por superar o aforo permitido, a outros locais considerados de ocio nocturno por permitir o consumo no seu interior e a un que mantiña a súa actividade coas portas abertas “transmitindo moi altos niveis de ruído ao exterior”.

A Policía interceptou ademais a un conductor sen seguro, sen inspección técnica e poisitivo en alcoholemia.

Neste contexto, o Concello de Lugo que dirixe a socialista Lara Méndez, fixo un chamamento aos hostaleiros e á cidadanía “para que tomen conciencia da necesidade de respetar os horarios e as órdenes restritivas do estado de alarma establecidas polo Ministerio de Sanidade no marco da xestión da crise sanitaria do covid-19. ecg