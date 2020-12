Descenden os casos activos e a taxa de positividade volve a niveis inferiores ao 5% que marca a OMS

Santiago. EP. Galicia mantense nos niveis de casos de covid-19 diarios detectados ao longo das últimas xornadas, co número de positivos oscilando entre os 300 e os 400. Con todo, a presión hospitalaria rebáixase este sábado após producirse unha serie de altas que deixan o total de hospitalizados con coronavirus en 337, 27 menos que na xornada anterior.

Así se desprende da actualización de datos da pandemia publicados a primeira deste sábado na páxina web da Consellería de Sanidade con cifras recollidas até as 18,00 horas do venres. Até ese momento, nas últimas 24 horas diagnosticouse por PCR a un total de 339 persoas, o que supón unha baixada de 28 respecto ao día anterior.

Con estes datos, os casos activos descenden lixeiramente até os 5.633 nunha xornada na que se practicaron 7.000 probas PCR, das que un 4,5% foron positivas, o que devolve a Galicia a niveis inferiores ao 5% que marca a OMS para dar por controlada a pandemia.

Nas cifras da pandemia deste sábado 19 de decembro destaca a relaxación da presión hospitalaria nas áreas sanitarias galegas, pois presentan un descenso de 27 persoas menos ingresados respecto ao día anterior, aínda que esta caída non se deixa notar na UCI, que contan cun paciente máis.

En total, hai 337 ingresados con covid-19 nos hospitais de Galicia, dos cales 281 están en planta --28 menos que hai 24 horas-- e 56 en críticos --un máis--. Deste xeito, as subidas experimentadas en canto a volume de pacientes hospitalizados nas áreas de Santiago e Ferrol ven compensadas coas altas rexistradas no cinco restantes distritos sanitarios galegos.

Así, a subida no número de ingresados na área de Santiago-Barbanza e o descenso na da Coruña-Cee fai que este sábado presenten cifras similares no cómputo global, aínda que a segunda ten máis pacientes en críticos.

En Santiago-Barbanza hai agora 72 persoas ingresadas --catro máis--, das que 6 están en UCI --sen cambios--; mentres que na Coruña-Cee baixan a 72 --seis menos-- o global de hospitalizados e tampouco hai novidades na cifra de críticos, que se mantén en 14.

En Vigo prodúcese este sábado un descenso de nove pacientes ingresados até os 57 con 12 deles en UCI --uno menos--. Na área de Pontevedra-Salnés tamén se deron un importante número de altas que fan descender en 10 os pacientes ingresados até os 45, dos cales, oito atópase en críticos --un menos--.

A área sanitaria de Ourense-Verín-Ou Barco redúcese en tres o número de hospitalizados até os 35 con 3 na UCI --uno máis--; mentres que en Lugo-Mariña-Monforte baixan a 19 --catro menos-- con case a metade --7, un máis-- en críticos. Por último, en Ferrol hai 37 persoas hospitalizadas con covid-19, dúas máis que hai 24 horas, con 6 delas na UCI --una máis--.

BAIXAN OS POSITIVOS DIARIOS

En canto ao balance na detección de casos, Galicia detectou en 24 horas 339 casos, 28 menos que o día anterior. Deste xeito, a Comunidade galega mantense nos niveis da última semana, con oscilacións dos positivos diarios movéndose entre os 300 e os 400.

De novo, segundo os datos que constan na web de Sanidade, Vigo e Santiago-Barbanza volven ser as áreas sanitarias que máis infeccións reportan, aínda que os niveis de positivos nestes distritos volven descender e equipásense aos de Pontevedra-Salnés ou A Coruña-Cee, na que crecen respecto ao día previo.

Así, Vigo nofitificó 75 positivos nun día --15 menos--, Santiago-Barbanza informou de 74 --dez menos-- e Pontevedra-Salnés, de 62 --mesmo número-. Tamén destaca a subida nos casos diagnosticados da área A Coruña-Cee, onde 69 persoas deron positivo --29 máis--.

No resto de áreas, soben os positivos en Lugo-Mariña-Monforte até os 32 --25 máis--; mentres que baixan en Ourense-Verín-O Barco a 18 --31 menos-- e Ferrol a 9 --cinco menos--.

TAXA DE POSITIVIDAD

Así mesmo, a web de Sanidade recolle que levaron a cabo nas últimas 24 horas un total de 7.742 probas PCR, 1.356 máis que na xornada anterior. Desde o inicio da pandemia practicáronse en Galicia 1.030.997 probas.

A taxa de positividad das PCR sitúase no 4,5 por cento, case dous puntos por baixo respecto ao día previo e medio punto menos do que marca a OMS para dar por controlada a pandemia.

Por áreas sanitarias, só Vigo con 5,7% e Pontevedra cun 9% estiveron por encima do limiar que non se alcanzou no resto de distritos: A Coruña (3,9%), Ferrol (3,5%), Lugo (4,3%), Ourense (2,2%) e Santiago (3,4%).

CASOS ACTIVOS

No que respecta aos casos activos en toda Galicia --a cifra total de persoas que están diagnosticadas de covid-19--, este sábado volven descender aínda que o fan timidamente. Son só oito casos activos menos que o venres: 5.633.

Así, os casos activos continúan en ascenso en Santiago, que ten este sábado 1.195, 51 máis que 24 horas antes. Por contra, en Vigo baixan en 55 até os 1.247; mentres que na Coruña hai 870 (9 máis).

Tamén soben en Pontevedra até as 925 (28 máis), en Lugo até 404 (3 máis) e en Ferrol (22 máis); mentres que en Ourense prodúcese un descenso de sete até os 478.

CURADOS E FALECIDOS

Sanidade tamén recolle que desde o principio da pandemia diagnosticouse de covid-19 en Galicia a un total de 58.730 persoas, das que 51.746 curáronse, 373 nas últimas 24 horas.

Pero unha xornada máis as vítimas mortais da pandemia na Comunidade galega continúan en aumento e ascenden xa a 1.336 após a morte de catro persoas nas últimas horas. Delas, dúas estaban vinculadas a residencias.