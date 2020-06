Destacan los expertos el intercambio de información y experiencias

Madrid. Expertos de España e Iberoamérica reunidos en el primer Congreso Virtual covid-19, organizado la compañía biofarmacéutica MSD para abordar La revolución sanitaria global que supuso este coronavirus en todo el mundo y a todos los niveles, han destacado la importancia del intercambio de información y experiencias sobre el covid-19.

“En MSD sabemos que la colaboración entre todos es fundamental para seguir avanzando y foros como éste son solo una muestra más de nuestro compromiso con el avance de la ciencia, colaborativa y multidisciplinar”, dijo la presidenta de MSD en España, Ana Argelich.

Por su parte, el jefe de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla, recordó que “no hay recetas mágicas y hay muchos interrogantes todavía”, por lo que ha destacado la importancia de aprender “con el rigor científico debido”.

Además, destacó la “rápida y ejemplar” adaptación del Sistema Nacional de Salud ante una enfermedad nueva. “La capacidad de liderazgo clínico, la toma de decisiones autónomas, la adaptabilidad de estructuras, servicios y personas ha sido impresionante, tanto en hospitales como en atención primaria. Un verdadero ejemplo de trabajo en equipo, dedicación y profesionalidad. A mí me gusta decir que no somos héroes (no lo somos); somos profesionales que hemos realizado nuestro trabajo, lo hemos hecho bien, y bajo circunstancias extraordinarias y muy difíciles”, ha dicho.

Del mismo modo, el director médico de MSD en España, Joaquín Mateos, quiso resaltar las iniciativas científicas en las que participa MSD para combatir a la covid-19. “Trabajamos en varias vías para desarrollar potenciales vacunas contra el SARS-CoV-2 y también estamos avanzando en el desarrollo de un nuevo antiviral. La intención de la compañía es hacer ampliamente accesible y asequible a nivel global cualquier vacuna o medicamento que desarrollemos para esta pandemia, porque en MSD estamos convencidos de que juntos somos más fuertes y solo así lograremos hacer frente a esta pandemia”, apostilló antes de destacar la colaboración público-privada en la lucha contra la pandemia. r.m.a.