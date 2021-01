Detectado en Vigo el primer caso en España de la variante sudafricana

Ya está aquí la variante sudafricana del coronavirus y Galicia fue primera comunidad autónoma de España en detectarla. El Servizo Galego de Saúde destacó precisamente ayer su capacidad de actuación en este terreno al notificar públicamente que fue el primero en conseguir detectar esa cepa en la urbe olívica.

Los servicios de medicina preventiva y de microbiología del Complexo Hospitalario Universitario de Vigo detectaron este virus en un hombre de 30 años de edad y de esa área sanitaria vinculado a la industria del naval y que había viajado recientemente a Sudáfrica por motivos laborales. A su regreso a España, según el Sergas, el varón refirió síntomas compatibles con la infección provocada por el coronavirus.

“Grazas a capacidade de rastreo do servizo de medicina preventiva, liderado polo doutor Víctor del Campo, decidiuse proceder á secuenciación do virus nos laboratorios de microbioloxía do Hospital Mixoeiro. O pasado 5 de xaneiro confirmouse a presencia desta cepa, coñecida como B.1.351 clado 20C/501Y.V2, e comunicouse ao rexistro internacional Gisaid”, indicó en la nota.

Según explicó el jefe del servicio de microbiología, Benito Regueiro, “este achado ven a por en valor a capacidade do sistema sanitario galego para realizar análisis completas e sofisticadas do virus”.

“Ademais contribuirá á unha correcta identificación e mellor control epidemiolóxico, e xa que nos ten descuberto as súas vías de entrada en Galicia; será necesario realizar unha vixilancia especial nos portos e na chega de viaxeiros a través das nosas fronteiras”, agregó Regueiro.

La secuenciación genética del virus es una técnica de elevado nivel de especialización, que fue realizada por la doctora Sonia Pérez y su equipo de técnicos de laboratorio del Hospital Meixoeiro, utilizando herramientas bioinformáticas muy sofisticadas. Se trata, según el Sergas, de un proceso complejo y laborioso, en el que es necesario emplear cuatro días para la obtención de resultados. En el actualidad, apostilla, el Chuvi cuenta con capacidad para secuenciar un total de 36 muestras semanales.

También presente en Estados Unidos Hasta ayer, la cepa sudafricana, otra mutación del virus altamente contagiosa, había sido detectada en 31 países, que ahora pasan a ser 33 ya que al caso detectado en Vigo hay que sumar dos que también anunció ayer Estados Unidos.

La variante británica del nuevo coronavirus se halla presente en un mínimo de 70 países y la variante brasileña ya está presente oficialmente en ocho.

La cepa sudafricana fue a la que se achacó el impulso de la segunda ola de COVID en el país. Llamada 501.V2, la variante se detectó en los últimos meses por primera vez en el Cabo Oriental y, desde entonces, se extendido a otras provincias sudafricanas. Las evidencias recopiladas “sugieren contundentemente que la segunda ola que estamos experimentando está impulsada por esta nueva variante”, indicó a finales del pasado diciembre el ministro sudafricano de Sanidad, Zweli Mkhize.

El ministro sudafricano de Salud, Zwelini Mkhize, defendió que no hay pruebas de que la nueva cepa del coronavirus identificada en Sudáfrica sea más peligrosa o contagiosa que su prima británica.

“Actualmente, no hay pruebas de que la 501.V2 sea más contagiosa que la variante del Reino Unido”, abundó. “Tampoco hay pruebas de que esta cause una forma más grave de la enfermedad o aumente la mortalidad, frente a la variante del Reino Unido o cualquiera de las mutaciones identificadas”, zanjó.