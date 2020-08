Dióxido de cloro, el nuevo y falso remedio casero frente al covid-19

• Tomar café: No existe evidencia de que tomar café cure o prevenga el covid-19, no se encuentra en la categoría de ‘curas milagrosas’.

• Sal: Tampoco la sal, ni tomada con alimentos, ni utilizada como conservante mineral ni, obviamente, usada para hacer gárgaras.

• Lejía: Y, por mucho que Trump diga y se empeñe, mucho menos la lejía es capaz de curar el coronavirus o hacer algún bien a nuestro cuerpo.

• Té e infusiones: Es cierto que algunas infusiones sirven para aliviar síntomas de dolencias leves. Pero de ahí a asegurar que puede ayudarnos a curar el coronavirus va un largo trecho, tal y como se encarga de recordar la OMS.

• Agua tibia: Las bebidas calientes que incorporan el limón también son un remedio casero utilizado a menudo para aliviarnos de algunas molestias cuando estamos enfermos. No obstante, no hay ninguna evidencia científica que demuestre que la vitamina C cure o prevenga frente al coronavirus.

• Limón: El pasado febrero, el portal español de verificación de datos Maldita.es desmontó la versión de un supuesto médico que recomendaba consumir cloruro de magnesio, jenjibre, limón y otros productos para evitar contraer el covid-19. Las autoridades españolas y la OMS lo desmintieron.

• Ajo: El agua hervida, según una publicación francesa, podía curar, sin embargo, esa afirmación no tiene sustento, porque, de nuevo, no hay investigaciones médicas al respecto.

• Kion: En Perú, se produjo un bulo sobre las supuestas cualidades del kion (planta) para prevenir y retrasar el contagio con coronarius. El 28 de marzo la OMS, ante la popularización del bulo en redes sociales, se vio obligada a salir a la palestra para desmentirlo.