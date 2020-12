Duras restricciones en Europa: cenas de seis y cierre de la hostelería

Si pensamos que en España pasaremos unas Navidades sobrias y con grandes restricciones... Es porque no conocemos aquellas que ya se han aplicado en el resto de países europeos. Y es que en la mayor parte de ellos las reuniones familiares están totalmente prohibidas o muy limitadas, los toques de queda son más tempranos que en nuestro territorio y los establecimientos de hostelería y restauración permanecerán cerrados hasta nuevo aviso.

Pasemos ahora a conocer, uno por uno, cuál será la situación para los próximos días festivos de nuestros vecinos más cercanos: Reino Unido, Portugal, Países Bajos, Italia, Alemania y Francia.

REINO UNIDO y su nueva mutación. Tras haberse identificado en el país recientemente una nueva mutación del coronavirus, que ya ha sido comunicada a la OMS, Reino Unido se prepara para una Navidad sin cenas familiares y sin ningún tipo de movilidad. Y es que el primer ministro británico, Boris Johnson, confirmó este miércoles que mantendrá las restricciones fijadas el pasado lunes por el ministro de Sanidad, Matt Hancock, relativas al cierre de Londres y de ciertas zonas del este y del norte de Inglaterra, donde nuevamente bajarán rejas los bares y restaurantes, excepto para las entregas a domicilio. Y es que en el conjunto del país se registraron 137.876 infectados en los últimos 7 días, un incremento del 28,7% respecto a la semana anterior.

Además, con las nuevas medidas, no podrá haber ningún tipo de reunión social bajo techo, ya que solo se permiten encuentros entre gente de diferentes hogares si son en el exterior y con un máximo de seis personas. Johson apeló en el día de ayer a la “responsabilidad personal” de los ciudadanos, aunque “no sería correcto criminalizar a las personas que han hecho planes y quieren pasar tiempo con sus seres queridos”.

PAÍSES BAJOS endurece sus restricciones. Por su parte, los Países Bajos se someterán en estas fechas navideñas al confinamiento más rígido instaurado en el territorio desde el mes de marzo. El primer ministro neerlandés, Mark Rutte, declaró el pasado lunes el cierre de los centros de enseñanza y de toda actividad no esencial hasta el 19 de enero. De este modo, los bares y restaurantes del país van a cumplir ya dos meses cerrados.

Además, este miércoles se hacía oficial el anuncio de que las iglesias católicas presentes en el territorio cancelaban sus celebraciones religiosas en público. Asimismo, Rutte confirmó que Países Bajos “estará confinada” de forma inmediata durante cinco semanas, para tratar de paliar el repunte de los casos de COVID (6.716 ayer y 86 fallecidos).

Las medidas, en opinión del máximo mandatario son “severas” y “drásticas”, pero “vitales”, y pidió a sus ciudadanos reducir las salidas, confinarse y no viajar al extranjero, limitando la entrada de personas en casa a dos, excepto en fechas señaladas, donde llegarían a permitirse 3.

ALEMANIA aÍsla totalmente el territorio nacional. Desde ayer y hasta el 10 de enero Alemania regresa a un “confinamiento duro” con comercios no esenciales y colegios cerrados para tratar de frenar el incremento de casos y fallecidos. Las medidas, acordadas el pasado domingo entre el Gobierno central y los estados federados, se suman al cierre del ocio, la cultura y la gastronomía, iniciado en noviembre.

Las guarderías y colegios estarán cerrados tres semanas, seis días más de lo previsto y las reuniones seguirán limitadas a cinco personas de dos domicilios como máximo, sin contar a los menores de 14 años.

ITALIA cierra LA HOSTELERÍA. La península italiana, epicentro de la primera ola en Europa es el país del continente con más fallecidos, y el quinto del mundo. Este miércoles registró 17.500 contagios, el mayor incremento de toda la semana.

Y, aunque en el país no se instaurará un confinamiento total como el decretado en Alemania, el presidente del Gobierno italiano, Giuseppe Conte, adelantó el pasado martes que sí se introducirán medidas más restrictivas para la Navidad. En concreto, se adelantará el toque de queda, que actualmente empieza a las 22.00 horas, y se cerrarán los restaurantes y locales durante las fiestas. También se impondrá un confinamiento nacional en los días festivos para evitar una tercera ola en enero.

FRANCIA FIJA TOQUE DE QUEDA. El pasado martes 15 de diciembre sustituyó su confinamiento nacional por un toque de queda nocturno entre las 20.00 y las 06.00 horas. Esta medida se mantendrá hasta el 20 de enero, a excepción del 24 de diciembre, noche en la que se permitirán los encuentros familiares en grupos limitados de seis adultos. El toque de queda, sin embargo, sí se mantendrá el 31 para evitar reuniones.

Por otro lado, y teniendo en cuenta que los bares y restaurantes llevan cerrados desde el 30 de octubre y lo estarán, al menos, hasta el 20 de enero, el primer ministro francés, Jean Castex, mostró su pesadumbre: “Me rompe el corazón cerrar los restaurantes, pero es necesario. ¿Podemos garantizar que abrirán el 20 de enero? La respuesta es no. Depende de nosotros”.

PORTUGAL AVANZA LA VACUNA. El Gobierno luso contempló este miércoles la posible anticipación del inicio de la vacunación contra el COVID para la última semana del 2020, si, a su vez, llega antes la aprobación de las vacunas del coronavirus por parte de las autoridades europeas.

Con todo, hasta la llegada de la vacuna, el país mantendrá el estado de emergencia (nivel de alerta más alto) hasta el 23 de diciembre, aunque, previsiblemente, relajará las restricciones en Navidad para permitir a las familias viajar y reunirse. El toque de queda nacional se retrasa a las 02.00 horas –hasta el momento era a las 23.00 h–. Así las cosas, ayer se registró el peor dato de nuevos contagios desde el 11 de octubre: 4.720.

El primer ministro, António Costa, advirtió de que “es un momento de encuentro de las familias, pero no podemos olvidar que no va a ser la Navidad que viviríamos en circunstancias normales”, porque las reuniones no podrán exceder las seis personas en la vía pública.