El 37,5% de los ayuntamientos del área de Santiago están libres de COVID

El número de municipios cerrados perimetralmente se cuenta con los dedos de una mano y, el de ayuntamientos que mantienen nivel de restricciones altas y medias se alcanza con la totalidad de los dedos de nuestro cuerpo, incluyendo los de los pies. Sin embargo, las localidades libres de COVID en Galicia son tan numerosas que no nos llegarían ni las falanges de siete personas para contabilizarlos: un total de 139 de los 313 ayuntamientos que componen la geografía gallega son ya ‘free-COVID’ (el 44,4%).

Por áreas sanitarias, como ya lleva sucediendo a lo largo de toda la pandemia y, especialmente durante la tercera ola, el distrito con más número de municipios que no registraron nuevos casos de coronavirus en las últimas dos semanas es Ourense, seguido de Lugo, A Coruña, Ferrol, Santiago, Pontevedra y Vigo.

En concreto, el área de Ourense tiene al 59,8% de sus ayuntamientos sin contagios (55 de 92): A Peroxa, Nogueira de Ramuín, Esgos, Maceda, Baños de Molgas, Paderne de Allariz, Allariz, Trasmirás, Sarreaus, Laza, Vilariño de Conso, Viana do Bolo, A Mezquita, Monterrei, Os Blanco, Porqueira, Rairiz de Veiga, A Bola, Gomesende, Quintela de Leirado, Entrimo, Melón, Avión, Beariz, O Irixo, Boborás, A Pobra de Trives, Rubiá, Manzaneda, A Teixeira, Ribas de Sil, San Xoán de Río, Leiro, Carballeda de Avia, Piñor, Cenlle, Maside, Punxín, San Amaro, Castrelo de Miño, Vilar de Santos, Xunqueira de Ambia, Taboadela, San Cibrao das Viñas, Sober, Parada de Sil, A Veiga, O Bolo, Larouco, A Pobra de Trives, Chandrexa de Queixa, Montederramo, Maceira y Xunqueira de Espadañeda.

Por su parte, el distrito de Lugo es ‘free-COVID’ en el 53,7% de sus municipios (36 de 67): Cervo, O Valadouro, Ourol, Muras, Abadín, Riotorto, A Pontenova, A Fonsagrada, Negueira de Muñiz, Navia de Suarna, Cospeito, Castro de Rei, Pol, Castroverde, Baleira, Becerreá, Baralla, O Corgo, Outeiro de Rei, Begonte, Guitiriz, Friol, Andas de Ulla, Monterroso, Taboada, O Saviñao, Sober, Bóveda, Portomarín, Triacastela, As Nogais, Folgoso do Courel, Pedrafita do Cebreiro, Guntín, O Incio y Samos.

Les sigue el área de A Coruña, con el 47,6% de ayuntamientos sin registrar nuevos casos en los últimos catorce días (diez de 21): Fisterra, Muxía, Camariñas, Cabana de Bergantiños, Ponteceso, Malpica de Bergantiños, Vilasantar, Sobrado, Aranga e Irixoa. Luego vendría la de Ferrol, con el 42,9% (nueve de 21): Monfero, Vilarmaior, A Capela, Somozas, San Sadurniño, Moeche, Cerdido, Cedeira y Cariño.

Ya tendríamos después al distrito de Santiago, con el 37,5% de los ayuntamientos con una incidencia a dos semanas de cero casos por cada cien mil habitantes (18 de 48): Zas, A Baña, Val do Dubra, Frades, Toques, Santiso, O Pino, Touro, Boqueixón, Vedra, Lousame, Porto do Son, Pontecesures, Valga, Cuntis, Agolada, Rodeiro y Dozón.

Las últimas posiciones y, por tanto, las áreas con mayor afectación todavía por el coronavirus, las ocupan las áreas de Pontevedra, con solo el 24% de sus localidades libres de COVID (seis de 25): Portas, Campo Lameiro, Cerdedo-Cotobade, Ponte Caldelas, A Lama y Forcarei; y Vigo, con el 19,2% (cinco de 26): Oia, Fornelos de Montes, Mondariz, O Covelo y A Cañiza.