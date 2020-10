El alcalde de A Fonsagrada critica que la Xunta no facilite información sobre un brote en la localidad

El alcalde de A Fonsagrada, Carlos López, ha mostrado su malestar por el hecho de que la Xunta no facilite información sobre un posible brote en este municipio de la montaña de Lugo.

El regidor ha criticado que “oficialmente” no sabe nada ya que Sanidade, a través del mapa de ayuntamientos, sólo “actualiza unos datos” en los que se dice que “en los últimos siete días hay de 14 a 21 positivos” en el municipio.

“No los diferencian sí (los contagios) son en viviendas comunitarias, sí son vecinos que no están en esas viviendas. Sabemos eso porque actualizaron el mapa, pero oficialmente no puedo dar más datos porque no lo sé”, ha manifestado.

Frente a ello, el alcalde ha asegurado que pudo conocer que el brote puede estar localizado en la residencia, con ocho usuarios positivos y dos trabajadores. Con todo, ha incidido en que estas pueden ser cifras no “exactas” hasta que cuenten con la información por parte de la Consellería.

“Sé que hay algún usuario y algún trabajador que dio positivo, pero debía de ser Sanidade quien debía decirlo. Sobre todo porque hay tres viviendas comunitarias (para mayores) y una residencia pública. Deberían de informarnos para que los familiares estén tranquilos”, ha afirmado.

VACUNAS FALSAS

Por otra parte, el regidor ha asegurado tener constancia por la Guardia Civil de que “dos personas procedentes de la zona de Asturias andaban por algún núcleo rural intentando estafar a la gente” con la venta de unas falsas vacunas contra la COVID.

“Tenemos que alertar a la gente que todo eso no es más que una estafa”, ha manifestado Carlos López para seguidamente constatar que en los últimos días no tiene noticias de que hayan cometido más estafas, que tienen como víctimas, sobre todo, “a personas mayores”.



LUGO. E.P.