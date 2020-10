El comité sanitario gallego decidirá hoy

MEDIDAS. El comité sanitario gallego, que asesora a la Xunta, estuvo reunido ayer para abordar las medidas a adoptar en Galicia, pero evitó concretar las mismas y proseguirá hoy con sus deliberaciones. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, recordó ayer que por el momento Galicia no precisa un cierre perimetral dado que los datos no lo hacen imprescindible. Al igual que Galicia se pronunció también ayer la Comunidad de Murcia. Su presidente, Fernando López Miras, señaló que su deseo es evitar el cierre de su territorio. Para ello, subrayó que es preciso aplicar y cumplir todas las medidas que recomiendan los expertos para evitar la propagación del coronavirus. La evolución positiva de los datos en la Comunidad de Valencia también aleja temporalmente la posibilidad de cierre del territorio. Castilla La Mancha está en la misma situación. La comunidad no experimentará cambio alguno ni limitación añadida a las planteadas desde el Gabinete de Pedro Sánchez. El Gobierno de la ciudad autónoma de Melilla está en la misma senda, si bien la ciudad autónoma utilizará todas las medidas más restrictivas del Gobierno. Mientras, el Ejecutivo ceutí tampoco no se pronunció sobre la posibilidad de confinar perimetralmente la ciudad autónoma. redacción