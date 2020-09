El Gobierno central advierte de que se plantea intervenir Madrid

El Gobierno central baraja ya intervenir la Comunidad de Madrid si Isabel Díaz Ayuso no rectifica y endurece las medidas llegando, incluso, a confinar toda la ciudad. Las discrepancias entre ambos ejecutivos quedaron escenificadas este viernes con la rueda de prensa casi simultánea del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el Gobierno regional. Illa mostró su desacuerdo con las medidas adoptadas, demandando más dureza.

Pero las diferencias entre ambos continuaron durante este sábado. Illa volvió a comparecer, tras la reunión telemática para el seguimiento de la covid-19 con expertos de Sanidad, para reclamar más contundencia en Madrid. Conminó a Díaz Ayuso a “revisar sus decisiones y escuchar a la ciencia” a la hora de gestionar la pandemia. La emplazó a extender las restricciones de acuerdo con las recomendaciones de “los expertos”, pues existe gran riesgo para la salud pública. “Hay un riesgo serio en la comunidad de Madrid para sus ciudadanos”, advirtió, según recoge la agencia Efe.

Y en medio de esta confrontación, el gallego Emilio Bouza presentó ayer su dimisión como portavoz del Grupo Covid-19 de Madrid, dos días después de su nombramiento. El Gobierno regional habría aceptado su salida voluntaria del puesto, informa Europa Press.

Natural de Vilalba, el experto fue designado para atender “las demandas informativas de la sociedad” que deriven de este equipo, que busca “dar seguimiento y respuesta a la evolución de la pandemia”. El propio Bouza explica esta decisión tras comprobar las discrepancias que hay entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el de Isabel Díaz Ayuso para gestionar el control del coronavirus.

“Las circunstancias que he presenciado en los dos días siguientes (a su nombramiento), junto con la contemplación de las ruedas de prensa simultáneas del viernes 25, me obligan a renunciar y a declinar el ofrecimiento”, explica Bouza en una carta enviada al ministro de Sanidad y al consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz-Escudero.

se va al no ver voluntad de concordia. “Recordarán que ustedes me afirmaron su voluntad de concordia política y su impulso para trabajar unidos para buscar una solución al problema. Me pidieron actuar como técnico y científico en el consejo creado por ambos gobiernos y, además, en base a mi trayectoria profesional, hacer de portavoz de los acuerdos del grupo”. Y añade que “sencillamente”, ha podido comprender que “ese no es” su puesto “en las actuales circunstancias”.

“Sin duda alguna seguiré trabajando en favor de los ciudadanos de Madrid y de España, con la mejor de las voluntades. Estoy, como no puede ser de otra manera, al servicio de la salud, pero, sencillamente, he podido comprender que ese no es mi puesto en las actuales circunstancias”, remata Bouza en su misiva.

Así las cosas, Pedro Sánchez estaría barajando la intervención sanitaria de Madrid. Según indica el diario El Mundo, fuentes del Gobierno habrían confirmado esta posibilidad, confiando en que la comunidad acceda en las próximas horas a revisar sus actuaciones y endurezca las medidas de restricción de la movilidad para frenar la expansión de la covid-19 en la capital de España.

Dos posibilidades de control. Moncloa tendría dos vías para hacerlo. Por un lado, la aplicación de la Ley General Sanitaria, que faculta al Gobierno de España para aprobar medidas de intervención especial en materia de salud pública que resulten precisas por razones sanitarias de urgencia o necesidad por riesgo evidente de la salud de la ciudadanía.

Y por otro lado, podría volver a declarar el estado de alarma, aunque solamente en la comunidad autónoma. Esta opción daría más poder de control a Sánchez y su Ejecutivo pero cuenta con el inconveniente de la necesidad de aprobación, en 15 días, del Congreso de los Diputados, que tendría que ratificar la prórroga de la medida.

También ayer dejó ver su postura en la confrontación entre Ejecutivo central y autonómico el consejero madrileño de Justicia, Enrique López, que, a través de Twitter, acusó de “deslealtad” al ministro de Sanidad, instándole a “dejar de usar a Madrid para tapar los problemas que el Gobierno tiene en Cataluña”.

Y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acusó a Illa de “enredar al mandar un mensaje de confusión a los ciudadanos”. “No hay que enredar, porque al margen de que el Gobierno de la nación entienda que no son las medidas adecuadas, no es la mejor imagen para los ciudadanos”. Además, “la situación no es la misma en toda la ciudad”, y ha terciado que “invocar el artículo 155” de la Constitución –que faculta al Estado, cuando una comunidad atente contra el interés general, a obligarla a cumplir con sus obligaciones– para que se aplique en la región para atajar la pandemia es “avivar el fuego”.