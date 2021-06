El Gobierno impone a las autonomías cerrar la hostelería a la 1 y el ocio nocturno a las 3

Las discotecas y otros negocios vinculados al ocio nocturno podrán llevar a cabo su actividad hasta las tres de la mañana en aquellos territorios sin riesgo o que se encuentren en el nivel 1 del “semáforo” de Sanidad. El acuerdo logrado este miércoles entre Comunidades Autónomas y Ministerio, que contó con el rechazo de Galicia además de otras cinco regiones, contempla también la apertura de los locales de hostelería, restauración y terrazas (también de playa) hasta la una (dos horas antes que los anteriores). Por otra parte, también se incluye en el documento aprobado en el seno del Consejo Interterritorial la prohibición de fumar en espacios exteriores siempre que no se mantengan dos metros de distancia.

Así las cosas, el escrito de obligado cumplimiento para la ‘nueva normalidad’ expone que, para el ámbito hostelero, el aforo máximo permitido será de la mitad en los interiores siempre que se encuentren fuera de los niveles de riesgo, pudiendo incrementarse el mismo un 10% extra si se aplican las medidas de control de riesgos vinculadas a asegurar el alto grado de ventilación y control de la calidad del aire.

Por lo que respecta a las terrazas, podrán ocuparse el total de las mesas habilitadas, pero deberá garantizarse la separación mínima de 1,5 metros entre cada una de las sillas que se encuentren en diferentes mesas. También se posibilitará el servicio y consumo en barra, manteniendo nuevamente la distancia citada y, del mismo modo, las mesas tendrán un límite de seis y 10 personas en interior y exterior respectivamente.

En los niveles de alerta 1 a 4 se seguirá lo establecido en el documento de ‘Actuaciones de Respuesta Coordinada para el control de la transmisión de COVID-19’.

El presidente de la Xunta arremetió contra esta imposición publicando el siguiente tuit: “El mismo Gobierno que dejó la responsabilidad en manos de las CCAA y renunció a coordinar durante lo peor de la pandemia, nos quiere limitar ahora el proceso de apertura. No debemos cometer ese error”.

OCIO NOCTURNO. De este modo, la apertura de los locales de ocio nocturno se podrá autorizar si la situación epidemiológica de la unidad territorial de referencia para el control del coronavirus de la autonomía en la que se encuentren estos establecimientos está fuera de los niveles de riesgo o en nivel de alerta 1, de acuerdo al anterior escrito.

En ambos escenarios se seguirán los consejos que se proponen para el nivel de alerta 1 en dicho documento como, por ejemplo, que el consumo de bebidas y alimentos, tanto en zonas interiores como exteriores, se deberá realizar en mesas, debiendo asegurarse el mantenimiento de la debida distancia de seguridad: un mínimo de 1,5 metros entre las sillas de distintas mesas al igual que en el caso de la hostelería.

Tampoco se podrá superar el 50 por ciento de aforo máximo en el interior del local, si bien las terrazas al aire libre de estos establecimientos podrán ocupar (como en la hostelería) la totalidad de las mesas permitidas siempre asegurando la distancia entre mesas antes mencionada.

El horario de cierre del ocio nocturno será como máximo a las tres de la mañana (dos horas más que los bares y restaurantes). No obstante, cuando la unidad territorial de referencia para el control de la COVID de la CCAA en la que se encuentre el local esté en nivel de alerta 2, siempre y cuando los indicadores complementarios para la estimación del nivel de alerta presenten una evolución favorable, la comunidad podrá valorar autorizar la apertura de locales de ocio nocturno con las restricciones que se proponen en el citado documento.

MEDIDAS EXTRA. Otras disposiciones contempladas en el texto aprobado pasan por desarrollar la quinta ronda del ‘Estudio Nacional de Seroprevalencia ENE-COVID’, tras alcanzar el propósito de cobertura de vacunación del 70% de la población y, en todo caso, antes de que finalice la presente anualidad.

Por otro lado, y más allá de este dictamen, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han autorizado que el documento ‘Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a Covid-19 para centros educativos en el curso 2021-2022’ pase a ser una Declaración de Actuaciones Coordinadas (DAC), haciendo así obligatoria su próxima implantación.

SEIS AUTONOMÍAS EN CONTRA.

Dentro del seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud surgieron múltiples discrepancias con relación al pacto que finalmente se forzó sin alcanzar la unanimidad. Esos “peros” surgieron por parte de los gobierno autonómicos de Galicia, Comunidad de Madrid, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Murcia, los cuales votaron en contra de las propuestas que el Ministerio de Sanidad había formulado, tal como informaron a Europa Press distintas fuentes que participaron en el acto que aconteció este miércoles. De igual forma, el documento impulsado por la cartera de Carolina Darias se encontró con las abstenciones de Castilla y León, así como de la ciudad autónoma de Melilla.

En esta línea, cabe destacar que algunas CCAA se habían opuesto al borrador del documento, como fue el caso de la Comunidad de Madrid, cuyo Ejecutivo regional había indicado que esto era una “imposición” de Sanidad, recordando asimismo que las comunidades ya habían desarrollado su propia normativa tras el estado de alarma. Ante su particular “batacazo”, señalaron ayer que continuarán aplicando la normativa autonómica.

REACCIÓN DESDE GALICIA. La Xunta fue extremadamente crítica con la imposición del gobierno central y en un comunicado señaló que el conselleiro Julio García Comesaña, votó en contra del documentoargumentando que “estamos ante unhas novas normas que o Goberno central quere impoñer, sen ter en conta o traballo feito durante máis dun ano polas Comunidades, que son as que mellor coñecen a realidade e as particularidades de cada territorio”. Comesaña criticó que “onte se falara de recomendacións e hoxe se presenten como normas de obrigado cumprimento, deixando a un lado e desdeñando o traballo realizado polas Comunidades”.

Fue muy duro el conselleiro al señalar que la decisión unilateral “é unha falta de respecto ao traballo desenvolto polo Comité clínico durante máis dun ano sen o apoio do Ministerio” destcando que “altera a estabilidade e o coñecemento que atesourou Galicia na xestión da crise sanitaria, mediante a adopción de medidas que contaron co aval do comité de expertos”.

Según el máximo responsable de la Sanidade gallega, el documento “é extemporáneo e tira por terra todo o labor feito polo comité clínico nos últimos meses” añadiendo que “fai referencia a outro que se aprobou hoxe mesmo (por este miércoles) ás tres da tarde, só unha hora antes do comezo do Consello”.

“Ímolo a estudar polo miúdo coa asesoría xurídica para analizar o carácter vinculante e se invade competencias autonómicas, pero non estamos de acordo, nin coa maioría das medidas, nin, por suposto, co feito de que queiran facelas de obrigado cumprimento”, advirtió el conselleiro quien, no obstante, aseguró que la Xunta “respectará as medidas que sexan de obrigado cumprimento, aínda que non as comparta”.

Finalizó Comesaña denunciado que el Gobierno “despois de meses ausente e sen coordinar, agora, cando parece que o peor xa pasou, pretende asumir un protagonismo do que fuxía, e onde as Comunidades tiveron que situarse á fronte”.